La contracrónica del Almería-Real Zaragoza: crónica de una muerte anunciada

Miguel Ángel Ramírez acabó de cavar su propia tumba en un encuentro que, por salvarle de alguna manera, nunca tenía que haber dirigido. Porque que el técnico canario se sentara en el banquillo del Real Zaragoza en Almería es una completa irresponsabilidad que en un futuro se comprobará la gravedad que ha tenido una decisión que no nunca tuvo ni pies ni cabeza.

El Zaragoza era un equipo muerto y como tal se plantó en el estadio de unos mejores equipos de la categoría. Que sí, que el Almería venía en una racha lamentable, pero que la tuya es peor. Y lo peor de todo es que el Real Zaragoza salió a jugar un partido en el cual tenía que resucitar y, para ser sinceros, nadie confiaba en esa vuelta a la vida a pesar de estar en Cuaresma y en un territorio, Andalucía, en la que en estas fechas la fe mueve montañas.

Pero cuando ni los propios futbolistas creían en el milagro, el objetivo se volvía en una quimera en la que tan solo las decenas de ilusos que volaron con el equipo a Almería confiaban.

Ese grupo de incrédulos recorrieron cientos de kilómetros para ni siquiera ver un mísero tiro a puerta de su equipo. Porque sí, el Real Zaragoza marcó un gol en Almería porque los andaluces, en concreto Edgar, se lo regalaron. Si no, de qué. Lo que vieron fue una nueva lamentable actuación del equipo de sus amores, un conjunto que está más cerca del abismo que nunca y que no da signo de mantener constantes vitales.

Acusar a Miguel Ángel Ramírez ya no tiene sentido. El canario ya es historia del Real Zaragoza. Nunca entendió dónde estuvo. Su deseo era modernizar el club y, Dios no lo quiera, puede acabar siendo uno de los muchos culpables de que el equipo aragonés pueda abandonar por primera vez en su historia el fútbol profesional.

Del partido, pues poco que comentar. El Real Zaragoza salió derrotado en Almería e hizo todo lo posible para que el resultado que todo el mundo esperaba se confirmara. En un visto y no visto se puso con dos goles de desventaja y solo un error, de los muchos que comete el Almería en defensa, le mantuvo con vida en el partido. Pero ni con esas. Porque no es que los andaluces hicieran un mejor partido que los tropecientos que llevaba sin ganar, es que el Real Zaragoza regaló un partido y regaló tres puntos que no se podía permitir. Además, ni lo escondió, es que directamente ni apareció en escena. Por ello, señalar al cadáver de Ramírez ya no sirve de nada. El técnico es hombre muerto.

Los culpables son los que han permitido que el canario se sentara en el banquillo del Real Zaragoza. Ahora, Ramírez será cesado y empezará una nueva historia que, sea cómo y cuándo comience, se inicia tarde. Porque el que llegue ahora se pondrá al frente de un club en la situación más delicada de su historia. Lo que pasó en Almería no es más que un reflejo de lo que está viviendo un equipo que da la sensación de que no entiende lo que está en juego.

Porque cualquier análisis de lo que está pasando ahora mismo se va a quedar corto. El Real Zaragoza primero necesita resultados y luego explicaciones. Porque si no cualquier reflexión va a llegar tarde. A Ramírez esta bronca ya no le corresponde. Él se irá, ya es un fantasma. Su equipo se va como a su llegada en Elche, sin tirar a puerta y dando lástima. Que la pena no acabe en tragedia.