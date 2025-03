La previa de la final de la Copa del Rey juvenil: El Real Zaragoza, a un paso de la gloria

El División de Honor del Real Zaragoza está a solo 90 minutos de lograr un hito histórico para el club aragonés levantando por primera vez en la historia la Copa del Rey juvenil. Este domingo a las 12.00 se enfrenta al FC Barcelona en la final de la competición que se disputa en Villanueva de la Serena, en un duelo que promete tener emoción a raudales frente a la que es posiblemente la mejor cantera del país. "Los veo en un momento extraordinario. Estas finales siempre son para ganarlas y para conseguirlo hay que estar mentalmente bien y ellos lo están. Van a afrontar el partido como se debe y queremos que el Real Zaragoza levante su primera Copa del Rey juvenil", afirmó Javier Garcés, el técnico. En los dos partidos que han enfrentado a los dos equipos en la Liga, el primero acabó con una contundente victoria para los catalanes por 5-2 en Barcelona y en la Ciudad Deportiva terminó en empate a uno.

El camino para llegar a estas instancias de la competición no ha sido de rosas precisamente para los juveniles. En dieciseisavos vencieron al Celta de Vigo (1-2) con un doblete de Jorge Franco, que anotó los dos goles a falta de 10 minutos para el final del partido. En octavos llegó el encuentro donde los de Javier Garcés tiraron de épica para llevarse el choque en la Ciudad Deportiva (4-3) frente al Villareal. En los primeros 25 minutos iban 1-3 perdiendo, pero Sergio Beltrán Ratón consiguió marcar un doblete, y su segundo tanto fue en el 96 para llevar el enfrentamiento a la prórroga. En el tiempo extra volvió a aparecer Jorge Franco para conseguir el pase a la siguiente ronda. En cuartos frente al Málaga todo parecía indicar que iba a ser un choque tranquilo con goles de Sesé y Cantero en la primera parte, pero la expulsión por doble amarilla de Diego Hernández y un penalti convertido por los andaluces hizo que los zagales tuvieran que defender su portería a capa y espada hasta el pitido final. En las semifinales se enfrentaron a Las Palmas (0-1) y Berrar tuvo que detener un penalti a la media hora de partido de manera magistral para conservar el empate y en la prórroga Hugo Pinilla convirtió la pena máxima que permitió al equipo blanquillo pasar a la gran final.

La trayectoria del FC Barcelona en la Copa ha sido muy distinta que la del Zaragoza, debido a que solo uno de sus partidos se decidió fuera del tiempo reglamentario. En dieciseisavos vencieron a la Real Sociedad (2-1) después de remontar el tanto inicial del equipo vasco. En octavos se enfrentaron a la Damm estuvieron al borde de la eliminación, pero se impusieron a sus rivales desde los once metros (1-1, 4-3 en los penaltis). En la ronda de cuartos se enfrentaron al Athletic de Bilbao y de nuevo volvieron a remontar el gol inicial de sus rivales para llevarse el encuentro (2-1). En su último encuentro superaron con facilidad al Real Betis (2-0). Llama la atención que excepto en la semifinal, en el resto de choques han encajado gol y que en todos ellos han tenido que remontar porque siempre han empezado por debajo en el marcador.

El conjunto catalán cuenta con jugadores de mucho nivel, pero los de Javier Garcés tendrán que tener especial cuidado con dos jugadores especialmente. Uno de ellos es Quim Junyent, que ya ha estado en dinámica del filial culé, porque es uno de los prospectos en los que más se confía en la entidad azulgrana debido a que es un interior de gran calidad y es internacional en las categorías inferiores de España, mismo caso que el del aragonés Juan Hernández, otro de los talentos que desde la zona del mediocampo que es capaz de generar ocasiones para sus compañeros con suma facilidad. Aunque en la zaga culé se encuentra otro futbolista que apenas ha estado con los de Belletti esta temporada porque juega con el Barça Atlètic como es Andrés Cuenca, central conocido principalmente por ser la pareja desde infantiles de Pau Cubarsí en el centro de la defensa, pero que también ha destacado por su gran salida de balón y el Zaragoza tendrá que vigilar mucho su capacidad de filtrar pases.

El juvenil tiene a todos sus jugadores disponibles para este duelo histórico, excepto a los cuatro canteranos apartados por su situación contractual: Dennis Rufo, Sergio Beltrán Ratón y los hermanos Lambea, que desde el pasado 19 de febrero no disputan ningún encuentro con el equipo y hasta que no se resuelva su futuro no parece que su realidad vaya a cambiar. El Barcelona tiene dos jugadores lesionados para este encuentro, el lateral izquierdo titular Jofre Torrents, uno de los mayores talentos de La Masía en esa demarcación e internacional por España en las inferiores y Óscar Gistau, el 9 referencia de los de Belletti que ha llegado a debutar con el filial esta temporada en 1ª RFEF. Dos bajas importantes para el club catalán que debe aprovechar la entidad blanquilla para intentar alzarse con el título.

La última vez que el Real Zaragoza llegó a estas lindes fue en el año 2006 cuando cayeron precisamente frente al Barça por 2-0, en esa plantilla culé había algunos jugadores como Busquets, Bojan o Giovanni Dos Santos y en la zaragozana destacaban Jorge Miramón o Raúl Goni. La entidad blanquilla ha llegado cuatro veces a esta fase del campeonato y en todas ha quedado subcampeón. Para más inri, de todas estas oportunidades que ha tenido el club zaragozano de alzar el título, el equipo catalán se lo ha arrebatado en tres (1976,1980 y la mencionada 2006). La primera vez que pisaron esta fase fue en 1956 ante el Atlético de Madrid.