Txema Indias es el preferido para asumir la dirección deportiva del Real Zaragoza

Txema Indias es el preferido por la propiedad para asumir la dirección deportiva del Real Zaragoza. El donostiarra, de 53 años, no seguirá a partir del 30 de junio en el Leganés, donde ejerce desde 2015, una vez que la entidad pepinera ya haya anunciado oficialmente que no renovará su contrato. De este modo, Indias quedará libre, si bien otros clubs como el Almería también estarían interesados en su contratación.

Con Indias, clave en la llegada al Leganés de jugadores como Miguel de la Fuente, Jorge Sáenz o Diego Conde, el Leganés ha logrado dos ascensos a Primera División, categoría en la que se encuentra ahora tras el rubricado el curso pasado de la mano de Borja Jiménez.

La decisión del club madrileño, propiedad de la compañía estadounidense Blue Crow Sports, liderada por Jeff Luhnow, ha sorprendido en el mundo del fútbol, ya que Indias, que había rechazado ofertas (el Eibar apostaba fuerte por él hace cuatro años), está considerado como uno de los directores deportivos con mayor prestigio del fútbol español. Más allá de su capacidad de trabajo y negociación, el vasco destaca por su cercanía con el futbolista y con los trabajadores del club.

Además, a Indias le une una gran relación con el consejero del Real Zaragoza Mariano Aguilar, con el que coincidieron como futbolistas en el filial del Atlético de Madrid, en Segunda B, en la temporada 1991-92.

Su gestión en incorporaciones claves en el acenso como la de Juan Cruz, Darko Brasanac, Tapia, Dmitrovic o Haller le ha llevado a ser uno de los profesionales más cotizados y el Zaragoza tiene su nombre subrayado en rojo y en mayúsculas para relevar en el cargo a Juan Carlos Cordero, cuyo despido se hizo oficial este domingo tras dos temporadas aciagas marcadas por una nefasta elección de entrenadores (Velázquez y Ramírez) y un mercado invernal en el que no fue capaz de acometer la tarea más urgente: reforzar el centro de la defensa.

Indias es el favorito, el que más gusta y el deseado. Como opciones alternativas figuran las de Chema Aragón, Manu Guil, Felipe Miñambres o Nico Rodríguez. El primero se fue del Elche en verano tras apenas unas semanas en el cargo al no comulgar con las imposiciones de la propiedad, el segundo logró el ascenso con el Eldense, Rodríguez fue destituido del Granada en octubre de 2023 por los malos resultados a pesar de haber configurado la plantilla que había logrado el ascenso y Miñambres dejó hace un mes el Levante al no aceptar una drástica rebaja económica de su salario, no se contemplan de momento.