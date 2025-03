El Zaragoza mejora la oferta a Francho, con 5 años de contrato, y espera su respuesta

El Real Zaragoza ha trasladado recientemente, hace una semana, una mejora de la oferta de renovación para Francho Serrano y espera la respuesta del canterano a una propuesta que supondría que el rol del jugador subiera hasta situarse entre los mejor pagados de la plantilla. La vinculación es por 5 años, hasta 2030 (acabaría contrato con 29 años), y contempla una importante subida de la cifra que el jugador percibe en estos momentos, donde desde su renovación en 2022 ya supuso que superara los 300.000 euros, con objetivos, y ese incremento es tanto en la cantidad fija como en los premios. En Francho se piensa como abanderado del proyecto para los próximos años, como capitán y referencia en el césped, papel que ya desempeña, si bien en el brazalete está ahora por detrás de Lluís López.

A sus 23 años y con muchos partidos ya en el fútbol profesional, el canterano, que quedaría libre en junio, es una pieza codiciada y no le van a faltar propuestas, ya que de hecho ta tenido algunas posibilidades ya en Primera, aunque su idea ha sido sentarse primero con el Zaragoza y agotar todas las vías en la negociación, que es lo que está haciendo. El club, pese a su delicada situación clasificatoria, mantiene la idea de que Francho debe seguir y que es prioritario que lo haga, incluso más en un momento tan difícil, con la amenaza del descenso cercana y tras las salidas de Juan Carlos Cordero de la dirección deportiva y de Miguel Ángel Ramírez del banquillo.

Esa apuesta del club en Francho se entiende como un mensaje claro de convicción de la propiedad en este momento y de decisión de cara al futuro, aunque lógicamente ese vínculo, si Francho lo acepta, conllevaría la posibilidad de que quedara desligado en caso de descenso a Primera RFEF, como pasa en muchos contratos, o que su salida tuviera un fácil encaje económico porque en la categoría de bronce esos salarios son imposibles de asumir.

Al finalizar el mercado de invierno, Juan Carlos Cordero aseguró que la renovación de Francho estaba cerca y el propio jugador dio la razón unos días después al director deportivo, aunque la realidad es que no lo estaba tanto y que de hecho la propuesta de entonces ya ha sido mejorada, por lo que el acuerdo hace un mes y medio no estaba tan próximo, como así se admitía en el entorno del futbolista. “Estamos cerca, avanzando, el club está dispuesto a dar el máximo. Queremos hacerle un contrato largo, que se sienta un jugador de pertenencia. Francho tiene todo para ser el futuro capitán del Real Zaragoza. Faltan esos pequeños flecos, esas pequeñas diferencias que puede haber y que son normales, las estamos tratando con sus agentes. Vamos a intentar avanzar; sencillo no es y tiempo no nos ponemos, pero el tema de Francho es una prioridad, como ha sido desde el principio”, afirmó Cordero el pasado 5 de febrero.

"Lo que dijo Juan Carlos es verdad. El club tiene una intención positiva hacia mí. Escucharé y decidiré, si todo va bien, podremos llegar a un acuerdo. No digo ya que sí, porque no quiero engañar con el mensaje. Se puede avanzar pronto", aseveró el centrocampista de la cantera solo tres días después, el 7 de febrero, tras la derrota en Albacete, pero queda dicho que entonces la negociación no estaba tan próxima y quedaban muchos puntos aún de distancia.

Ahora, con esa mejora de la oferta, con el deseo de quedarse del jugador, que siempre ha reconocido, tanto él como su entorno, pues la posibilidad del acuerdo está más cerca para un futbolista que ingresó en la cantera zaragocista en categoría alevín y con solo 12 años, llegando al primer equipo en la temporada 20-21, debutando con Baraja para consolidarse ya con Iván Marínez y sobre todo con JIM.

Ha sido indiscutible desde entonces y renovó en 2022 por tres años, ocupando el ranking medio salarial de la plantilla, para aumentar su peso en el equipo en las últimas temporadas, en la actual como uno de los capitanes, el puesto que de primero tendrá seguro si llega su renovación. En el Zaragoza ha jugado 155 partidos oficiales (12 goles), 27 de ellos en esta temporada en Liga (dos más en Copa), con 18 de titular (4 tantos en el campeonato suma), además de ser internacional en categorías inferiores hasta la sub-21.