Gabi toma las riendas apelando a la recuperación anímica

Gabi Fernández tomó las riendas del Real Zaragoza en una primera sesión este martes marcada por la lluvia y apelando a la recuperación anímica de un equipo muy golepado por los malos resultados. En una jornada con muchas ausencias, entre los lesionados y los jugadores convocados por su selección, el extécnico del Getafe B y excapitán zaragocista asumió desde el primer momnto la energía que siempre mostró como jugador, aunque en la parte inicial de la sesión fueron sus ayudantes, Daniel Castro, preparador físico, y Mario Jiménez, seguno entrenador, los que llevaron el peso de la misma.

Tras una breve charla con la plantilla, a la que no tuvieron acceso los medios y después de las presentaciones, el equipo saltó al césped con Gabi muy atento al trabajo inicial y dejando que las órdenes corrieran a cargo de Castro, sobre todo, y de Jiménez, ojeando sus notas y dando instrucciones sobre el reparto de los grupos en la preparación y calentamiento, así como los rondos. El técnico sobre todo asume su rol en la parte técnico-táctica de cada entrenamiento.

En la sesión no han participado los internacionales Samed Bazdar, que se encuentra con Bosnia y que fue expulsado en Almería, por lo que cumplirá ese partido de sancióin ante el Córdoba, donde no iba a estar en ningún caso, Kervin Arriaga, con Honduras, y Sebastian Kosa, con Eslovaquia sub-21- Además, han trabajado al margen los lesionados Keidi Bare, que cayó en el sóleo la semana pasada y al que le esperan no menos de cuatro semanas, Nieto y Lluís López. Esos seis futbolistas no estarán ante el Córdoba el lunes en La Romareda. Del filial han estado el portero Acín, fijo con el primer equipo desde la retirada de Cristian, Vallejo, Terrer, Cuenca y Saidu.