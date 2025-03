Gabi limpia el aire

El partido del sábado ante el Almería mostró a un Real Zaragoza muerto, en estado de depresión absoluta y, en el entono de la plantilla, en los pasillos del club, en el día a día, la impresión desde hace una semana era que el equipo era candidato clarísimo a la tragedia del descenso a Primera RFEF. Han bastado dos entrenamientos, el martes y el miércoles, con Gabi Fernández para que esa impresión, esa sensación, haya cambiado de plano, porque el entrenador ha logrado renovar de forma total el aire de tragedia que se respiraba en el equipo y en el club, mientras que el termómetro en la afición habrá que tomarlo el lunes, en el decisivo partido ante el Córdoba. Al margen de ese mensaje, la intensidad de los dos primeros entrenamientos, algo que en Gabi es hasta lógico porque siempre fue un futbolista más que profesional, también ha sido muy clara.

Ha hecho esa transfomación en sus primeras charlas con los jugadores, porque en el madrileño hay un tipo que ha vivido mucho fútbol y que es frontal y directo. De hecho, en la primera reunión que mantuvo con sus futbolistas antes del entrenamiento del martes fue muy similar a lo que dijo después en su presentación. En síntesis, el mismo mensaje y sobre todo la misma convicción y seguridad, además de la energía mostrada al decirlo y la necesidad de liberar a los futbolistas y acaparar él el foco a través de su carácter y liderazgo. La diferencia con la anterior etapa, con Miguel Ángel Ramírez, es notoria en ese aspecto

De hecho, Gabi incluso calcó expresiones que después dijo públicamente. “Necesitamos energía positiva y para eso soy el mejor. Para otras cosas soy normal, pero para eso el mejor”. Eso dijo ante los medios y eso, exactamente eso, les expuso a los jugadores. “No soy un mago, no tengo una varita, ni soy Guardiola, he venido a ayudar” aseveró en su comparecencia, lo mismo que a los futbolistas, a los que también les expresó el convencimiento en sacar la situación adelante, en un mensaje de unidad y compromiso que expresó después públicamente.

Líder y referencia

Gabi se ha centrado en la recuperación anímica de una plantilla devastada por la mala dinámica, que lleva dos triunfos en 18 jornadas, que acumula siete citas sin vencer y tres puntos de 21, y que necesita recuperar puntos de confianza y de moral, un mensaje de tranquilidad y la referencia de un líder espiritual de los que no hay en el vestuario y que sin duda no era Ramírez, como ya exhibió al regreso de Almería o a su salida de la Ciudad Deportiva ya con el despido comunicado, pero que en todo caso hacía días que había perdido la confianza de una gran parte de la plantilla. No es que los jugadores se hayan dejado ir, pero en las últimas semanas el mensaje de Ramírez no calaba. Ni estaba cerca de hacerlo.

Y sí lo hace el de Gabi, que como ante los medios se puso el primero al hablar a la plantilla. “La responsabilidad es mía y yo me como la mierda, pero esto es de todos”, dijo el entrenador, que entiende que ahora va a tener el foco puesto y que va a liberar de presión a los jugadores, a los que quiere recuperar en su versión de confianza y seguridad, sabedor de que en ese vestuario hay mucho más nivel del mostrado y que su papel para calmar las aguas, para liberar tensiones y para quitar presión, es clave en estas primeras semanas, aunque no haya mayor refuerzo que los resultados, que las victorias. Con los jugadores más sueltos, dar un mejor nivel está garantizado. Y en eso, en las charlas grupales y en las individuales, se ha puesto Gabi, ayudado sobre todo por sus dos hombres de confianza, su segundo, Mario Jiménez, y su preparador físico, Dani Castro.

El Zaragoza de Gabi será un bloque que juegue muy junto, no dejando espacio al rival y evitando los pases interiores y con las líneas de presión altas y mucho trabajo en esa faceta, apretando todos y siendo un equipo homogéneo, muy unido en sus movimientos en el campo

El factor Romareda

En Gabi hay un estilo directo y frontal, no rehúye las cuestiones ni da vueltas en sus explicaciones. Es un mensaje claro y nítido que los futbolistas captan de forma inmediata y que prefieren que esa sea la forma de hablarles. En estos días, el apartado táctico también se trabaja (Jiménez y Castro son protagonistas en la preparación al principio de los entrenos, pero las instrucciones son sobre todo de Gabi) y mejorar en solidez defensiva tiene claro el nuevo entrenador que es fundamental y en ello anda, pero lo primero, lo primordial, es que los futbolistas se liberen y ganen en una confianza ahora inexistente. Con todo, el Zaragoza de Gabi será un bloque que juegue muy junto, evitando los pases interiores y con las líneas de presión altas y mucho trabajo en esa faceta, apretando todos y siendo sobre todo un equipo homogéneo, muy unido en sus movimientos en el campo.

El técnico les recordó a la plantilla en su llegada las muchas situaciones que él vivió como futbolista en La Romareda, que “te lleva en volandas para ganar y también te puede perjudicar”, como dijo ante los medios y como les expresó a los jugadores. Gabi tiene, en cuatro años con Agapito Iglesias como máximo accionista, entre 2007 y 2011, con un club caótico y desnortado, con un descenso, un ascenso y dos permanencias agónicas, experiencias de sobra para saber lo que empuja La Romareda cuando se une (lo mismo que sabe lo que pesa ese ambiente en contra) y eso les recordó a los futbolistas, llamándoles a la necesidad de que había que darle a la grada y que esta seguro que iba a apoyar hacia el objetivo si el equipo se entregaba desde el primer instante.

Como es habitual, aunque eso pasa con todos entrenadores, la llegada de un nuevo míster siempre supone un aliciente para los que juegan menos, como en los últimos tiempos han sido Aketxe, Adu Ares, Marí, Poussin o hasta el sábado Vital, porque el mensaje del técnico apelando a la unidad y al todos juntos fue claro y contundente en el vestuario, donde las impresiones en estos primeros días con el aterrizaje del nuevo cuerpo técnico no pueden ser más positivas, con una transformación mental y anímica que está en camino porque los vientos de cambio que ha traído el nuevo entrenador no pueden ser más notorios. La medicina de Gabi ya surte efecto en el vestuario. Es, sin duda, el primer paso.