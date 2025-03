El Getafe avala a Gabi. "Es superprofesional y currante, tiene un gran futuro"

Ha sido necesario que el Real Zaragoza llegara a un acuerdo con el Getafe para que Gabi Fernández pudiera firmar como nuevo entrenador el pasado lunes y hasta el 30 de junio, aunque con derivaciones posteriores para cualquier escenario y en ambos clubs, empezando por el zaragocista en caso de descenso, en el que no seguiría, o de permanencia, donde su continuidad en el banquillo sería muy factible. La entidad getafeña dio el OK a su salida tras una negociación que arrancó el domingo y con la participación directa del agente del exjugador, Manuel García Quilón.

Gabi es el ojito derecho del presidente azulón, Ángel Torres, y el heredero natural de Bordalás cuando el entrenador alicantino ponga punto y final a su etapa allí, donde tiene un año más de contrato y que, salvo propuesta de otro club de mayor tamaño, va a cumplir, con el equipo ahora avistando los puestos europeos tras unos inicios difíciles. Rubén Reyes, director deportivo de la entidad desde 2022, cuando llegó tras sus etapas previas en el Oviedo y en el Rayo, fue el que avaló la apuesta en Gabi cuando fue el elegido para coger el Juvenil B azulón en 2023 y, solo tres meses después, en noviembre, relevar a Emilio Ferreras en el filial, en Segunda RFEF.

"Es un diez, como persona y como entrenador, superprofesional y currante, con un gran futuro por delante, lo que ya sabíamos cuando apostamos por él y hemos podido comprobar en este tiempo", asegura Reyes sobre el nuevo entrenador zaragocista. Y es que allí ha perdido solo 9 de los 50 encuentros que ha dirigido al filial getafense, al que cogió en descenso el curso pasado y lo clasificó para el playoff de ascenso a Primera RFEF, donde cayó con el Marbella, y en la zona en la que se está moviendo durante toda la campaña actual, en la que ahora es cuarto en el Grupo 5 tras 27 jornadas. Un cambio radical en los resultados de ese equipo con él al frente. "Le gustan los retos, aquí los asumió al venir y en todo momento, es valiente y el desafío que tiene en el Zaragoza es importante, pero está muy preparado", añade Reyes, sobre Gabi, de 41 años y cuya forma de trabajo ha convencido de pleno en la entidad azulona, con un filial que ha tenido muchos momentos de buen fútbol y una plantilla entregada a su entrenador.

Gabi llegó al club madrieño tras pasar por la cantera del Atlético, donde estuvo de asistente primero de Fernando Torres en el Juvenil A y después de Luis García Tevenet en el filial rojiblanco. Decidió salir de su casa, del equipo que le vio nacer como jugador (el club colchonero lo cedió al Getafe en la 04-05) y que tras su exitoso paso por La Romareda le hizo vivir, sobre todo junto a Simeone, los años de mayor esplendor, capitán de un Atlético que recuperó su grandeza y en el que logró una Liga, una Copa y dos Europa League, y en su destino en el Getafe tras dar sus primeros pasos como técnico en el equipo de su vida mostró que en él hay un claro proyecto de entrenador grande.

"Por capacidad y por trabajo lo puede sacar adelante sin duda, tiene esa convicción y seguridad. Posee además un gran cuerpo técnico (Mario Jiménez, Dani Castro, Salva Sánchez y Óscar Hernández), que han estado aquí, con un preparador físico de mucho nivel (Castro)", añade Reyes, director deportivo de la entidad azulona, que ha apostado por Javier Baraja, hermano de Rubén, el extécnico del Zaragoza y el Valencia, como relevo de Gabi en este tramo de la competición.

"Al Getafe como club le encanta que sus entrenadores y jugadores promocionen porque demuestran su nivel y siempre hemos sido una entidad en la que han promocionado muchos profesionales. De Gabi solo podemos decir lo mejor y desarle toda la suerte en esta etapa que acaba de empezar", sentencia Reyes sobre el técnico zaragocista. Gabi ya en diciembre estuvo como opción para tomar el banquillo cuando Víctor se marchó, porque era el candidato claro de la propiedad, cuyo hombre fuerte es Mariano Aguilar, consejero zaragocista y persona muy cercana a Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado y máximo accionista del Atlético.

El entonces entrenador del filial del Getafe vio que aún no era el momento y, además, su salida de esa entidad no habría sido tan sencilla, porque por entonces la figura de Bordalás no tenía la fortaleza que ahora tiene tras la gran reacción de ese equipo, que observa la salvación en Primera ya casi abrochada en la práctica y que está a solo cuatro puntos de una séptima plaza que puede dar billete europeo, en la Conference en concreto.