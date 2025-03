Poussin apunta a ser el portero de Gabi

No ha desvelado aún Gabi esa intención de forma clara en los entrenamientos, pero todo apunta a que Gaetan Poussin recuperará el lunes ante el Córdoba su lugar en la portería del Real Zaragoza después de que Ramírez le relegara a la suplencia tras el duelo ante el Albacete, donde no estuvo bien en el segundo gol local, en la jornada 26 y en las 5 últimas citas haya sido Joan Femenías el encargado de estar bajo palos, con 12 tantos encajados en se tramo, ocho en las dos citas más recientes (Eldense y Almería). Ya en ese encuentro parecía que el entrenador canario iba a hacer un cambio en ese puesto, pero al final decidió mantener a Femenías en la derrota que supuso su despido, tras caer 4-1 en el estadio almeriense.

Poussin, que se quedó en verano tras convencer a Víctor, eludiendo una salida que parecía segura, tomó el testigo de Femenías tras la lesión de este en el estreno liguero, en Cádiz, y tuvo muy buenas actuaciones para que después su nivel cayera y el entrenador zaragozano le diera la oportunidad a Femenías en Riazor ante el Deportivo, en la jornada 18, con solo tres encuentros, ya que David Navarro le situó a Poussin de nuevo bajo palos tras la dimisión de Víctor y parando un penalti decisivo en esa victoria. El galo fue el primer portero de Ramírez, con 5 encuentros y alejado del brillo de su inicio de curso para que frente al Burgos hubiera un nuevo cambio. Ahora, en el debut de Gabi la ocasión de nuevo apunta al arquero francés.

Más cambios en el once

Gabi tendrá que hacer más cambios con respecto al último once, ya que Arrriaga, que juega hoy con Honduras ante Bermudas no está, y es factible que apueste por una zaga de cuatro en lugar de los tres centrales con los que se despidió su predecesor. El técnico no cuenta tampoco con Kosa, que juega con Eslovaquia sub-21 ante Alemania, ni con Bazdar, que lo hace con Bosnia ante Rumanía también esta noche, aunque además cumple partido de sanción por la roja que vio contra el Almería. Lluís López, Nieto y Keidi Bare son bajas por lesión para que sean 6 las ausencias zaagocistas ante el Córdoba. En el entrenamiento vespertino de este jueves han estado del Aragón el meta Acín, habitual tras la retirada de Cristian, Lucas Terrer, Saidu, Sabater y Barrachina.