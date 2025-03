El amistoso que convenció a Bordalás para su apuesta por Liso

La explosión de Adrián Liso en la recta final de la temporada pasada, cuando Víctor, recién aterrizado en marzo pasado al Real Zaragoza en marzo no dudó ni un instante de darle sitio al jugador, que había estado hasta entonces a caballo entre el juvenil y el filial, le puso en el punto de mira de muchos clubs, también del Getafe, donde jugará la próxima temporada cedido con opción de compra, tal y como adelantó este diario, como parte de la operación que ha traído a Gabi al banquillo zaragocista. El club azulón, y en particular Bordalás, su entrenador, se terminó de convencer de las posibilidades de Liso en el amistoso disputado en La Finca, en Algorfa (Alicante), durante el stage en San Pedro del Pinatar, el 31 de julio pasado, con victoria zaragocista y gol del extremo.

Liso disputó 83 minutos de esa cita en la banda izquierda y llevó de cabeza, sobre todo en el primer tiempo, a su marcador, Juan Iglesias, anotando el gol en una combinación con Azón y de perfecto zurdazo. En ese ensayo, con un calor terrible, Liso ofreció desborde y velocidad y Bordalás tuvo muy claro que era el jugador que quería para apuntalar el costado izquierdo de su equipo. Una semana después, el 7 de agosto, el Getafe hizo llegar, a través de los representantes del jugador, una oferta de tres millones por el 50% del pase, que después alcanzó de forma verbal los 4 millones por el 60%, pero el Zaragoza remitió a la cláusula, de 15 millones tras renovar en junio hasta 2029.

Víctor se opuso de forma frontal a esa salida, la propiedad accedió a esa decisión y el mercado tampoco daba muchas alternativas para suplir esa baja (los futbolistas de banda puros como Liso son muy cotizados), teniendo en cuenta que había que fichar ya a otro extremo, que al final fue Adu Ares, una cesión desde el Athletic en la que estuvo muchísimo más convencido el entrenador que el director deportivo.

Las cifras de la opción, como ya contó este diario, son similares a las de la oferta en firme en verano y están en 3 millones por el 50% del pase a ejecutar en junio de 2026

Las urgencias zaragocistas

La necesidad zaragocista tras destituir a Ramírez y la apuesta en Gabi, al que ya se había intentado traer en diciembre, aunque entonces fue el propio técnico el que no lo vio claro, a diferencia de esta vez, donde la predisposición fue absoluta, llevaron a una negociación el lunes en la que el club azulón jugó sus cartas con una cesión con opción de compra que, como apuntó también este diario iba a estar en las cifras ofrecidas en verano (Relevo asegura que son 3 millones por el 50% del pase, la propuesta primera en agosto, y esa cantidad está confirmada). La salida de Gabi desde el Getafe B supone pues la marcha la próxima temporada de Liso, que en abril cumplirá 20 años, con una opción para ejecutar en junio de 2026 que en teoría sería solo obligatoria en caso de permanencia getafeña para que el extremo firmara por 4 años, hasta 2030. En la oferta del pasado verano, el Getafe ofreció 5 temporadas a Liso, hasta 2029, y cuatro años y el de cesión es la actual.

Liso pondrá rumbo en verano al Coliseum después de que en un año su vida haya cambiado por completo. Cuando Víctor llegó en marzo tenía apalabrada una renovación con el filial que la apuesta del técnico aceleró y se hizo oficial antes de debutar ante el Espanyol el 17 de marzo. Le dio, tras varios partidos saliendo desde el banquillo, enseguida rol de titular y en 12 choques (8 de inicio), con dos goles, resultó decisivo en la permanencia. Antes de esa irrupción clubs como el Barcelona, sobre todo, el Betis, el Girona, la Roma, el Real Madrid o el Villarreal habían intentado su fichaje, en su mayoría para el filial.

Un futbolista cotizado

Su salto al primer equipo supuso que muchos clubs más lo quisieran, pero ya no era una opción tan asequible, puesto que antes de marzo del año pasado su cláusula estaba en 1,5 millones, pasó a 10 entonces y en junio a 15. El Getafe lo intentó como ningún otro en verano y Liso también tenía equipos ingleses, el Nottingham Forest el que más, tras sus pasos, aunque todo se quedó a expensas de esta temporada.

En ella, Liso no ha mantenido el excelso nivel de su irrupción, algo lógico por otra parte, pero ha sido importante, con 30 partidos jugados, 22 de titular y cuatro goles (Eldense, Castellón, Eibar y Oviedo) y dos asistencias en el camino, por lo que su aportación ha sido importante. Empezó siendo fijo para Víctor y después mantuvo una presencia más irregular, mientras que con Ramírez ha estado en el once en siete de los diez partidos con el canario. Sin embargo, el Getafe y Bordalás no lo han perdido de vista y en la necesidad zaragocista para fichar a Gabi encontraron la oportunidad de hacerse con una de las grandes joyas de la cantera.