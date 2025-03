Nayim: "El Gabi jugador es lo que deberían intentar ser los futbolistas del Zaragoza"

"Esto es un marrón para Gabi. Es un tipo espectacular, un profesional como la copa de un pino. Él sí que era un líder dentro y fuera del vestuario. Le veías entrenar y era el primero que dabaja ejemplo con la intensidad, con la presión, con la exigencia y con todo. Hacía que los otros compañeros le tomaran de ejemplo. Con Gabi estoy seguro que tendremos un equipo intenso, un equipo que va a ir a por todas en cada balón. Eso era el Gabi jugador. Luego llegará que tengan esa calidad para hacer cosas diferentes". La aseveración procede de Mohamed Alí Amar, Nayim, y exhiben la confianza del ceutí en que la llegada del nuevo técnico del Real Zaragoza aporte esa dosis necesaria de liderazgo que precisa una situación tan delicada como la que atraviesa ahora el conjunto aragonés.

En una entrevista concedida al diario SPORT, Nayim reclama a los jugadores zaragocistas que tomen como ejemplo al Gabi futbolista, ese que tuvo a sus órdenes durante la segunda mitad de la temporada 2009-2010 y los once primeros encuentros de la 2010-11 cuando ejerció como segundo entrenador de José Aurelio Gay. "El Gabi jugador es lo que deberían intentar ser los futbolistas del Zaragoza. Esa es la actitud, el ejemplo claro de un jugador comprometido con una camiseta, con un equipo, con un los compañeros, con la afición, con todo. Gabi te podía fallar un pase, pero nunca le faltaba trabajo, actitud, intensidad y compromiso", destaca el ceutí, que incide en la necesidad de que la actual plantilla demuestre la personalidad suficiente para salir adelante. "En estos momentos es más importante la personalidad del jugador y el carácter" ante una Romareda que, afirma, no fallará. "A nosotros nos pitaron muchas veces, pero comparar cualquier equipo con la personalidad que había en aquel... Nos silbaban cuando jugábamos mal, obviamente. El mejor ejemplo es que nos silbaron en el partido posterior a ganar la Recopa. Lo celebramos tres días sin dormr, de fiesta, y luego empatamos contra el Racing y nos silbaron. La exigencia en el Real Zaragoza es máxima y todavía más estando en Segunda" y tiene claro que "La Romareda te va a aplaudir. Va a ir contigo a muerte. No te silban por fallar un balón, pero sí lo van a hacer por no tener la actitud o la intensidad que corresponde".

"Me encantaría volver al Zaragoza, en el rol que sea"

El exzaragocista, que asegura seguir "siempre" al Zaragoza, no encuentra explicación a su actual situación. "El Zaragoza tiene pantilla, al menos, para no andar en la situación que está. Porque al fin y al cabo tiene jugadores de muy buen nivel, pero no sé qué pasa que cuando están en otros equipos pues rinden de una manera, pero cuando se ponen la camiseta de Real Zaragoza no sé por qué les cuesta rendir al nivel que hemos visto en otros equipos. Te puedo dar ejemplos: Aketxe, Keidi Bare... Empezaron bien, pero se han apagado un poco. Tienen que ser diferenciales. Estos chispazos son cosas que dices: joder, ¿cómo es posible?" y pregona a los cuatro vientos su deseo de volver a casa. "Me encantaría, en el rol que sea".