El cambio radical del Córdoba antes de llegar a La Romareda

El meta Carlos Marín, la gran duda de Iván Ania

La gran duda el Córdoba está en la portería, porque Carlos Marín, titular habitual, ha viajado este domingo después de perderse varios entrenamientos por unos problemas musculares que le han lastrado esta semana, aunque su presencia en el once inicial será una variable a confirmar apenas una hora antes del partido. Ania, que intenta dar siempre la mínima información posible sobre el estado de sus futbolistas, señaló en rueda de prensa que Carlos Marín "va a viajar" pero no quiso dar ni un detalle más, de lo que se puede desprender que aún mantiene alguna duda sobre la presencia del almeriense en el once inicial. Si no juega, la titularidad recaería sobre un Ramón Vila que esta temporada solo ha jugado en la Copa del Rey. Mientras, Del Moral y Theo Zidane vuelven tras superar sus respectivas lesiones y el segundo será titular. Eso sí, Ania, sumará una nueva ausencia a las ya conocidas de Álex López, Mati Barboza y Adilson Mendes por lesiones de larga duración. No contará con su máximo goleador, Antonio Casas, después de que viese la segunda cartulina amarilla en el duelo ante el Sporting cuando ya se encontraba en el banquillo y eso le suponga un encuentro de suspesión.