Gabi: "Estoy aún más tranquilo que cuando vine, si antes no tenía dudas ahora tengo menos"

Puro optimismo. Gabi Fernández tiene claro que su liderazgo es el ingrediente principal de ñla receta que ha de salvar al Real Zaragoza de lo que hasta hace apenas unos días parecía una muerte segura. El nuevo técnico del conjunto aragonés aguarda “tranquilo y contento por la actitud de los chicos” su estreno en el banquillo, este lunes ante el Córdoba, con la seguridad del que se está convencido de que sigue el camino correcto. “Estoy mucho más tranquilo que cuando vine, si antes no tenía dudas ahora tengo menos”, aseveró en su primera comparecencia previa a un partido.

El cambio es radical. Mientras Miguel Ángel Ramírez montaba en cólera y cargaba contra la prensa por desvelar un posible cambio de dibujo, Gabi no tuvo reparos en desvelar que “jugaremos con defensa de cinco, un 5-3-2”. Si el canario aseguraba que no miraba la clasificación, el madrileño reconoce que lo hace “cada diez minutos”. Si Ramírez renunciaba a hablar de finales. Gabi pregona que la del lunes “es la primera de las once que nos quedan”. En fin, lo normal.

Para el técnico zaragocista, los jugadores “son los que van a sacar esto adelante y los veo concienzados de lo que nos jugamos”. En este sentido, les pide “no perder la cara nunca al partido y llenar La Romareda de energía porque no estamos siendo fuertes en casa y es aquí donde está la clave de la salvación Vamos a transmitir a la gente lo que queremos y llevaremos el partido a donde nos interesa para lograr una victoria que no será fácil”, indica.

El suyo será un Zaragoza “mucho más reconocible, más competitivo, junto y que mirará por el bien del equipo”, apunta. “No importa quién juegue, ni quién es el entrenador, sino el Zaragoza. Eso es lo que les he transmitido y, partiendo de esa base, las cosas van a ir muy bien”, asevera el madrileño, que subraya la relevancia de que “hay jugadores con 200 partidos en Segunda o 10 en Primera capaces de sacar esto adelante, así que espero que enganchen a los más jóvenes porque tenemos una gran oportunidad de cambiar de dinámica y sumar tres puntos que permitirá a los chicos coger mucha confianza”.

Gabi reconoce cierto “cosquilleo” ante su debut en el banquillo. “Ahora seré el capitán desde fuera y tengo que sumar y tranmitir confianza al futbolista, sin ansiedad ni nervios. Cuanto más nerviosos estemos, peor para los chicos”, dice el entrenador, que se ha encontrado en la ciudad un ambiente “bueno” con la gente “ilusionada con el cambio y con ayudar al equipo. Va a ir bien”, reitera antes de dar la clave para taponar de una vez la sangría defensiva por la que al Zaragoza se le viene escapando la vida. “La clave es que corran como si no hubiera un mañana. Necesito la implicación de todos”. Amén.