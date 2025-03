La crónica del Real Zaragoza-Córdoba (1-1). Solo con la energía no basta

No ganó Gabi en su estreno en el banquillo, pero al menos salvó un punto en un partido donde vivió más cerca de la derrota y que ratificó que restan toneladas de sufrimiento para que este Real Zaragoza llegue a la orilla de la permanencia. Un córner muy mal defendido dio la ventaja al Córdoba, que vio cerca llevarse el botín hasta que un forcejeo entre Vital y Albarrán supuso que Ávalos Barrera, una lotería con el silbato que desquició a La Romareda, señalara un penalti que supuso el empate para dar otro pasito, muy pequeño, hacia la salvación, teniendo en cuenta que el calendario muestra ahora al Racing y al Mirandés, dos equipos de arriba y con solo dos puntos de renta con el descenso. Queda mucho, muchísimo, por remar y el primer examen en casa para Gabi no se aprobó para que sean tres meses ya sin ganar en casa.

Tuvo el nuevo Zaragoza de Gabi más energía, como demandó su técnico, y solidaridad defensiva, quiso crecer desde la solidez, con la mayor capacidad de trabajo y energía, pero anda enfermo, muy enfermo, de fútbol, por mucho que la grada estuvo de nuevo a las malas y empujó de lo lindo. Hay que sumar como sea y cualquier punto es un tesoro, pero el fútbol fue más que escaso y este Zaragoza va a necesitar más juego y muchos menos nervios para abrazar esa meta tan discreta y que ahora parece hasta lejana.

El primer once de Gabi se sustanció en un claro y esperado 4-4-2 con Calero en el flanco izquierdo de la zaga y Guti, por primera vez titular tras su regreso, volcado en la derecha en el medio y con Toni Moya y Francho en la sala de máquinas para buscar el gol con Soberón y Dani Gómez. El Córdoba salió con lo previsto, Ania tocó lo justo por la baja de Casas, con Obolskii de referencia y poblando la medular para dominar el juego, lo que no tardó en lograr. El Zaragoza apostó por un bloque medio y con las líneas muy juntas para evitar que el juego entre líneas del Córdoba le hiciera daño, una partitura que interpretó bien en la primera parte, no así la del robo tras la presión, donde las dudas y los nervios hacían más acto de presencia de lo que deberían, impidiendo que el equipo fuera preciso con el balón.

No estaba el Zaragoza cómodo, muy espeso, ansioso en muchas ocasiones y entendiendo mal la agresividad por momentos para que el Córdoba manejara el partido con Álex Sala e Isma Ruiz en el medio y con la movilidad de Jacobo, sobre todo. El Zaragoza apenas producía fútbol, pese al despliegue de Guti, el mejor zaragocista sobre el césped, o Francho, pero La Romareda mantenía su aliento y su apoyo por la gravedad de la situación con el balón quemando.

Así, hubo que pasar el ecuador del primer acto para que una ráfaga de tres ocasiones diera esperanzas al zaragocismo, en un envío de falta de Moya que remató Vital, en un córner con el intento de Jair y, sobre todo, en una contra tras robo de Calero en la que Liso dejó a Soberón solo para que su disparo diera en un defensa. Fue un espejismo, porque el balón y el partido eran más del Córdoba, con Ávalos Barrera jugando a la ruleta rusa en sus decisiones, aunque al menos el Zaragoza no concedía apenas atrás, salvo en un córner muy cerrado de Sala que acabó en el palo. Liso remató mal un centro de Luna y no ejecutó bien un balón a la espalda de la zaga donde Alves le ganó el pulso por velocidad para que al descanso se llegara en tablas.

Gol en un córner

No cambió el guion tras el descanso, aunque el Zaragoza trató de adelantar un poco la presión y contó con una primera ocasión muy mal ejecutada por Dani Gómez. Sin embargo, el Córdoba se agigantó y Obolskii rozó el gol con un remate de cabeza, Poussin despejó el remate de Carracedo y el desvió de Francho al tiro de nuevo de Obolskii acabó en el palo antes de que un córner de Álex Sala, un ejecutor perfecto, propiciara las dudas en la salida de Poussin para que Calero no estuviera firme ante Alves, que remachó a la red en el 63 en el 0-1.

Quedaba media hora y la tragedia era tremenda. Gabi apostó por Adu Ares y Tasende y el Zaragoza se enfrentaba a un duelo de ida y vuelta en el que un centro de Francho tras un córner acabó en el penalti que Ávalos Barrera señaló a Albarrán por agarrar a Vital y Soberón lo transformó.

El tanto anulado a Soberón

Quedaban poco más de 10 minutos y el colegiado anuló un gol por falta de Soberón a Magunazelaia, con un agarrón en una lucha por la posición entre ambos, porque aún tenía en la mente el penalti tan justito que había pitado antes y Yoldi pudo marcar igual que Vila evitó el gol en el remate de Tasende para que el empate tuviera un sabor agridulce. Se salvó un punto, pero el partido avisa de lo que va a costar salvarse a este Zaragoza más enérgico, pero solo eso.