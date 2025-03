Gabi avisa: "Al que piense que nos vamos a salvar a falta de cinco jornadas le estaríamos engañando"

No tuvo ni mucho menos Gabi Fernández su debut soñado como entrenador del Real Zaragoza, pero al menos sus futbolistas rescataron un punto que puede ser muy valioso a final de Liga. Porque el técnico se ha encontrado un equipo que está herido, pero no muerto. O al menos así lo ha percibido el excapitán zaragocista. «Se me queda un sabor agridulce. A nivel personal y grupal creo que salimos reforzados. Los chicos han tenido la personalidad diferente para darle la vuelta. Hay un equipo vivo y hay que ayudarle para que salga a flote», aseguró.

Aun así, y a pesar de que volvió a recalcar su mensaje de que «sigo sin tener dudas», Gabi auguró mucho sufrimiento en lo que queda de temporada. «A quien piense que nos vamos a salvar a falta de cinco jornadas le estaríamos engañando», apuntó. «Cada vez nos cuesta más ganar partidos. No solo al Zaragoza, a todos los equipos que en estas últimas jornadas nos vamos a jugar mucho. Todos los equipos compiten bien y hay resultados ajustados. Cuantos más puntos saquemos en ese sufrimiento, antes saldremos de esta situación», añadió.

Del empate del Real Zaragoza ante el Córdoba, el técnico dijo que «lo que más me ha gustado es cómo se ha comportado el equipo en el trabajo defensivo. El Córdoba es uno de los mejores que ataca». También le gustó mucho la reacción de sus chicos cuando los andaluces se adelantaron en el marcador. «Tras su gol han sacado el orgullo y la responsabilidad», apuntó. Ese tanto llegó en un córner, algo que no le sentó nada bien al entrenador. «No me gusta recibir goles a balón parado. El fútbol son detalles y esta semana lo vamos a trabajar a muerte». Eso sí, Gabi también reconoció que el nerviosismo de la situación límite que vive el Real Zaragoza afecta a los futbolistas. «Son personas humanas, no robots. La responsabilidad pesa. Tenemos que ayudarles y no exigirles cosas que no pueden hacer. Hay que animarles para que se suelten y puedan mostrar su mejor versión», valoró.

La polémica

Al final, y tras esa reacción del conjunto aragonés, el Real Zaragoza pudo hasta ganar, pero Ávalos Barrera anuló el gol de Soberón. «Me lo acaban de enseñar. No hay ninguna imagen clara en la que se vea si es falta o no, pero no voy a entrar a valorarlo. Cuando te estás jugando tanto, sabe mal», explicó. De quien no tuvo queja Gabi, al revés, fue de La Romareda. «Ha estado espectacular. Como la esperaba. La gente ha respondido y se ha visto que entre todos podemos sacar esto adelante», indicó.

No quiso personalizar demasiado el entrenador del Real Zaragoza, pero cuando fue preguntado por el rendimiento individual de Raúl Guti, Gabi se deshizo en elogios de un jugador que volvió a La Romareda. «Guti ha estado espectacular y ha sido uno de los mejores jugadores del partido. En lo que me ha dado tiempo a ver, es un líder en el vestuario y lo necesitamos porque es uno de los jugadores que más calidad tiene», acabó el técnico.