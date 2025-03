La previa del Real Zaragoza-Córdoba. No va más

La sangrante derrota en Almería provocó un efecto dominó y los despidos de Ramírez y Cordero. Semejante volantazo, en una situación crítica, supone una operación en urgencias para que la tremenda caída de un equipo que solo ha ganado 2 partidos en las 18 jornadas precedentes dé un giro en ese devenir que evite un descenso a Primera RFEF de terribles consecuencias. Llegó Gabi Fernández, con su energía y su convencimiento y el nuevo técnico se estrena, en el banquillo del Real Zaragoza y en el fútbol profesional, contra el Córdoba y con la obligación de ganar para que el efecto moral de su llegada, que lo ha supuesto sin duda, tenga el refrendo de los resultados.

Necesita superar el Zaragoza a su enemigo, en clara línea ascendente y muy fuerte a domicilio, y la reacción no puede esperar más. El momento es ahora y el momento exige ganar. Es verdad que la derrota del Eldense el sábado hace imposible que el equipo caiga a descenso en esta jornada, pero esa victoria ante el Córdoba aumentaría a cuatro puntos el colchón, más de un partido, y restarían 10 jornadas para acabar la Liga.

Más allá del valor numérico, indiscutible, es mayor si cabe el anímico de ese botín. Gabi ha traído toneladas de aire fresco a un equipo que Ramírez dejó en estado de depresión absoluta, con 7 puntos de 30 y una ristra de bandazos tácticos y de incomprensibles declaraciones públicas que justificaron con creces su despido. Y esa mejoría de la moral de la tropa, acompañada seguro de un ambiente mucho más enérgico en La Romareda, aunque el choque se juegue en lunes, con una grada que se espera que dé impulso a los suyos, como tantas otras veces hizo, pese a lo poco que le dan y a la insufrible trayectoria en casa (15 puntos de 48), necesita la plasmación real de un triunfo, un botín de 3 puntos y de mucho más oxígeno.

Eso pone en juego el primer Zaragoza de Gabi, que acudió desde el filial del Getafe al rescate de un equipo que le puso en el escaparate como jugador para regresar al Atlético, su casa, por la puerta grande. El madrileño, con una carrera como entrenador muy corta, aunque ya ha dejado muestras de su gran porvenir en los banquillos, pone en juego mucho en esta etapa porque hay que ser muy valiente para coger a este Zaragoza hundido y tratar de evitar el mayor desastre de su historia. Valentía, decisión, energía, seguridad... Eso ha destilado Gabi desde que el lunes pasado se hizo oficial su regreso al Zaragoza en una operación de rescate con el peaje de la salida de Liso rumbo al Coliseum en verano.

Gabi ha tenido muy claro que esta semana la tenía que llenar de convencimiento y de ánimo a un grupo roto. Y eso ha hecho, con un mensaje que ha calado y con un libreto táctico en el que pese a la ironía ayer del técnico asegurando que iba a jugar con cinco defensas, todo apunta a que la base de su primer once estará en su más habitual 4-4-2, que ha usado mucho en el Getafe B, en el que la portería debe regresar a Poussin tras ser casi invisible Femenías en los últimos partidos con Ramírez.

Seis bajas y con cambios

El Zaragoza tiene hasta 6 bajas entre lesionados (Nieto, Lluís López y Keidi Bare) y un virus FIFA (Arriaga, Kosa y Bazdar) que es incomprensible que afecte y que no se pare la competición en Segunda en las ventanas, lo que a este débil equipo le ha ocasionado un claro perjuicio en esta ocasión y en otras. Con ese panorama, el primer once de Gabi está muy condicionado ya, aunque habrá claros cambios con respecto a la última apuesta de Ramírez, que decidió cerrar su negra etapa con una defensa de tres centrales en Almería que no funcionó. Bueno, nada lo hizo ese día.

Así, Luna parece fijo en el lateral y Jair y Vital serían la pareja de centrales, mientras que el mal momento defensivo de Tasende puede dejarle fuera y que sea Calero el que juegue a pierna cambiada en la zona izquierda, algo que Víctor ya hizo en algunas ocasiones. Francho y Toni Moya tienen más papeletas que Guti en la zona media y Liso, Soberón y Dani Gómez serían titulares en la zona de ataque para que el Zaragoza sea sobre todo más sólido ya que la sangría de goles que lleva condena a cualquier equipo y necesita ya de una cicatrización para ganar en solvencia. Ese es el camino por el que se llega a la permanencia y Gabi lo sabe. Su Zaragoza jugará con las líneas juntas, será intenso en la presión y evitará los pases interiores para buscar vértigo tras robo y ser un bloque enérgico.

Falta le hará ante un Córdoba en su mejor momento. Los de Iván Ania están asentados en la zona media y ven el peligro a 9 puntos. Todavía hasta pueden soñar con la promoción tras no perder en las últimas 5 citas, con 11 puntos de 15 posibles, y con 7 salidas seguidas sin caer. Tienen la duda bajo palos, por las molestias de Carlos Marín, que ha viajado. No cuentan con Casas, su referencia arriba, sancionado, pero recuperan a Theo Zidane y a Del Moral, este entre algodones. El Córdoba juega bien y está en un estado de confianza y el nuevo Zaragoza de Gabi tiene una retahíla de necesidades y ansiedades. En esa vía psicológica estará otra clave de un partido en el que solo vale ganar. No va más...

Alineaciones probables

Real Zaragoza: Poussin; Luna, Vital, Jair, Calero; Francho, Toni Moya, Aketxe, Liso; Dani Gómez y Soberón.

Córdoba: Carlos Marín; Carlos Isaac, Xavi Sintes, Rubén Alves, Albarrán; Isma Ruiz, Alex Sala, Theo Zidane; Carracedo, Jacobo; y Obolskiy.

Árbitro: Ávalos Barrera (Comité de Cataluña).

Estadio: La Romareda.

Hora: 20.30