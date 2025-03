Soberón sobre su gol anulado: "Es fútbol. Si el árbitro lo da, el VAR no lo anula"

Había anotado un doblete Soberón que podría haber dado la victoria al Real Zaragoza, pero su segundo gol fue anulado y el delantero analizó la jugada en zona mixta. «Es fútbol, el me agarra, yo le agarro. Me lo intento quitar de encima porque quiero llegar al balón y el defensa no. Si el árbitro da gol, el VAR no lo anula», explicó.

El cántabro asegura que el «hay que valorar el punto por la reacción del equipo» y coincide con su técnico en que el punto es «agridulce» porque «hemos querido ganar e incluso hemos podido hacerlo. De lo que no tiene dudas Soberón es que «entre todos vamos a cambiar esta situación». «La salvación es posible. Es lo que va a suceder», afirmó tajante.