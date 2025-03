Lluís López apunta a volver ante el Mirandés

El Real Zaragoza se ha ejercitado esta mañana de martes en la Ciudad Deportiva con una sesión de recuperación para los titulares ante el Córdoba y algo más intensa para el resto y en la que no han estado ninguno de los lesionados (Lluís López, Keidi Bare y Nieto), ni por supuesto ninguno de los internacionales, ya que Bazdar jugó con Bosnia ante Chipre el lunes y lo mismo hizo Kosa frente a Francia U21 con Eslovaquia, para que Arriaga juegue esta próxima madrugada con Honduras ante Bermudas. Al bosnio y al eslovaco se les espera ya mañana por la tarde en la sesión, que será vespertina (17.30 horas), mientras que Arriaga llegará a lo largo del jueves a Zaragoza y solo completaría un entrenamiento antes de viajar a Santander, con el cansancio añadido del viaje transoceánico y los dos partidos jugados con Honduras. El Zaragoza juega el sábado por la tarde (18.30) contra el Racing.

Para el duelo ante el conjunto cántabro no recupera Gabi a ninguno de los lesionados. Lluís López es el que más cerca está de regresar. El capitán, el jugador de campo con más minutos e indiscutible en el centro de la defensa esta temporada, se lesionó antes del partido contra el Granada, tres días antes en concreto, con una rotura de grado 2 en el bíceps femoral derecho y se ha perdido ese duelo en el Nuevo Los Cármenes y los choques ante Sporting, Eldense, Almería y Córdoba. Tampoco estará frente al Racing este sábado, su sexto partido fuera, y se espera que regrese frente al Mirandés el 6 de abril, ya que está en el tramo final de su rehabilitación.

Vuelve la 'amenaza amarilla': Soberón y Moya, también apercibidos El Zaragoza, que está cerca de dejar casi vacía la enfermería, salvo lesión en los próximos días, se enfrenta ahora a otra amenaza, en este caso de sanciones puesto que hasta cuatro jugadores están a solo una de cumplir ciclo. Vital, que ya está en el segundo y suma nueve cartulinas, y Luna ya llegaron apercibidos al choque ante el Córdoba, aunque no vieron tarjeta y podrán jugar en El Sardinero. Sí se las mostró Ávalos Barrera a Toni Moya y Soberón, a este por protestar, que ya están al borde de la suspensión al acumular cuatro. Si esos jugadores ven la cartulina en Santander no podrán jugar ante el Mirandés.

Nieto y Keidi Bare

Algo más le queda a Keidi Bare, que cayó en el sóleo a mediados de marzo, el día 11, en un entrenamiento tras el partido ante el Eldense, y que se ha perdido los choques frente al Almería y el Córdoba. El diagnóstico de su dolencia hablaba de en torno a un mes y no estará ante Racing y Mirandés, marcando la frontera de su regreso en la visita del Eibar a La Romareda. Resta Nieto, que el 29 de enero se rompió la falange de un dedo del pie derecho, la pierna en la que sufrió su grave lesión muscular el 10 de septiembre de 2023. Se optó en su caso por una recuperación activa y no parar en seco con una férula y las sensaciones del jugador no han sido las mejores aunque ahora ya afronta el último tramo para su vuelta, que podría ser ante el Mirandés o esperar al Eibar.

Bazdar ha jugado en la segunda parte de los dos compromisos de Bosnia clasificatorios para el Mundial, ante Rumanía y Chipre, y regresa en buen estado, igual que Kosa, que ha tenido minutos el dos amistosos con Eslovaquia sub-21, saliendo desde el banquillo frente a Alemania y siendo titular contra Francia tras casi 5 meses sin jugar en un partido, desde la Copa en Hospitalet el 29 de octubre, donde sufrió una fractura de tobillo.

Cinco del Aragón

En la sesión de este martes han estado hasta 5 jugadores del Deportivo Aragón: el meta Calavia, Lucas Terrer, Sabater y Saidu, que entraron en la lista ante el Córdoba, además del atacante Marcos Cuenca.