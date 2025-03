La portería, el otro paradigma del caos

En la idea de la propiedad del Real Zaragoza al final de la pasada temporada de que cohabitaran en la planificación de la plantilla Juan Carlos Cordero y Víctor Fernández, teniendo el técnico la última palabra en las decisiones y exigiendo una revolución que se quedó incompleta pese a los 13 refuerzos que llegaron, la portería es, junto al eje de la defensa, el gran paradigma del caos, con demasiados errores en su confección para que la sensación, y también los números, es que en el tramo final de la temporada, con el descenso en juego, el equipo no tiene un verdadero arquero titular. Eso sí, el rendimiento de Poussin sí sea mayor que el de Femenías y eso justifique la decisión de Gabi de devolverle la titularidad en su estreno ante el Córdoba, donde encajó un gol en un córner tras dudar en la salida, quizá su gran hándicap como arquero. En todo caso, y con Cristian retirado, ni uno ni otro están en los primeros puestos en las paradas por partido, en el promedio de menos goles encajados y en las porterías a cero. Al contrario, y sobre todo el arquero catalán, andan en la zona baja de esos rankings.

Al terminar la temporada pasada, la portería zaragocista estaba en el aire, aunque había varias certezas: Cristian, tras su tercera lesión muscular del curso después de que Víctor le diera el puesto, tenía que decidir sobre su continuidad, aunque en ningún caso se le iba a forzar para que dijera adiós, Poussin debía salir pese a tener dos años de contrato, se ficharía al menos a un arquero y con Edgar Badía, por decisión mucho más de Cordero que de Víctor, se iba a intentar la continuidad tras su buena cesión desde el Elche. Femenías fue la apuesta a finales de junio, donde pesó más, mucho más, el gusto del técnico, llegando libre tras su paso por el Levante, Cristian dejó claro que se veía con fuerzas de seguir y cumplir su último año y con Badía se empezó la negociación para su fichaje con la intransigencia del Elche.

"Me pasé el verano solo en un hotel, quería salir pero no encontré una posibilidad", dijo Poussin en el documental que le hizo el Real Zaragoza en Navidad, hablando de que tuvo la mudanza hecha para irse. No encontró acomodo tras una primera campaña de varios fallos importantes y comenzó la pretemporada. Tras el stage en Pinatar Víctor decidió que se quedase y declaró cerrada la portería con el galo, Cristian y Femenías. Tanto se cerró que, cuando Badía ya logró la desvinculación del Elche, el Zaragoza no quiso ficharlo por decisión tomada por el entrenador, que ya no movió piezas en el arco y que le entregó la titularidad a Femenías, que era su apuesta, en Cádiz, lesionándose a los 56 minutos para que Poussin fuera su relevo.

Con Cristian recuperándose de un balonazo en el ojo y apto desde finales de septiembre, el gran nivel del francés le hizo inamovible. Buenos partidos ante Cartagena, Elche y Levante, dos penaltis parados en Burgos a Curro Sánchez... A principios de octubre Poussin era el portero con mejores números de la categoría. "Lo difícil era defender a Gaetan en julio, ahora se defiende con su rendimiento", dijo Víctor entonces, pero Poussin empezó a hacerse cada vez más terrenal y el entrenador nunca vio como opción a Cristian, pese a que estuvo varios meses entrenándose sin una sola lesión, para que tras la Copa ante el Granada Femenías ocupara su puesto en tres partidos (Deportivo, Eibar y Oviedo), con seis goles y la dimisión de Víctor después de la derrota ante el conjunto ovetense.

No fue solución Femenías entonces, aunque al menos el cambio podía tener un motivo en el intento de remover piezas para detener la caída del equipo. "No había motivos para sentar a Poussin", dijo David Navarro, segundo de Víctor, desacreditando esa decisión, tras darle sitio de nuevo frente al Racing de Ferrol, donde detuvo el penalti a Álvaro Giménez que salvó el triunfo. Ramírez le mantuvo a su llegada, con errores achacables, en ningún caso tremendos, ante el Elche, con la diana de Rashani, y en los dos goles del Tenerife, de Waldo Rubio y Diarrra, pero el gran fallo en el 2-0 en Albacete, al dar instrucciones y dejar su portería libre para que Agus Medina convirtiera una falta directa, le condenó de nuevo. En medio y al final del mercado, Cristian, tras una lesión en el sóleo decidió retirarse y el club apostó por no contratar a un tercer portero.

Contra el Burgos, a mediados de febrero, hubo nuevo relevo en la portería, pese a que se le aconsejó a Ramírez, y por más de una persona en el club, que no hiciera ese cambio para que Femenías volviera a jugar y recibiera 12 goles en 5 partidos, con una buena actuación ante el Sporting y siendo casi invisible en el resto de duelos, incluido en Almería, donde la decisión de mantenerlo ya resultó del todo incomprensible tras la goleada ante el Eldense.

Los rankings de Poussin y Femenías

El caso es que Poussin, que suma 5 porterías a cero, el 21º en esa tabla en Segunda, encaja 1,12 goles por encuentro (ha jugado 24, con 23 de ellos de titular, con 27 dianas), donde es el décimo, lejos de los 0,8 de Raúl Fernández (Mirandés), Dani Jiménez (Huesca) y Dituro (Elche), mientras que también está en una zona discreta en las paradas por encuentro. Ahí, el galo es el decimocuarto, con 2,5 de media, cuando Cuñat (Cartagena) y Alfonso Herrero (Málaga) están en 4,1 y 3,9 respectivamente.

Peor aún, bastante peor, está Femenías, que es verdad que le ha tocado jugar casi siempre con el equipo en mal momento. Ha firmado 15 paradas en 9 partidos de Liga con un promedio de 1,6 que le sitúa por encima del puesto 22 en ese ranking de metas y ha encajado 18 tantos en esos duelos, con dos de media, también en los bajos fondos de esa tabla de arqueros de plata. Solo dejó en un partido la portería inmaculada, en Cádiz y teniendo en cuenta que disputó al lesionarse solo 56 minutos, mientras que Alfonso Herrero y Raúl Fernández suman 14 encuentros sin encajar.