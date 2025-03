Gabi: "Pude venir al Zaragoza en Navidad, ahora me he visto en la obligación"

Gabi Fernández en declaraciones a Onda Cero y la Cadena Cope aseguró este miércoles que el Real Zaragoza ya intentó hacerse con sus servicios en el momento en el que Víctor Fernández dimitió, allá por el mes de diciembre, pero el actual entrenador del equipo aragonés no lo consideró oportuno en ese momento. "Pudimos venir en Navidad, pero no veía un objetivo claro", valoró un Gabi que, sin embargo, no tuvo dudas cuando le volvió a llamar el club: "Ahora me he visto en la obligación de venir".

El técnico explicó que cuando llegó "el grupo estaba jodido anímicamente, bloqueados". La afición estuvo a muerte con su equipo. Lo que más destacó del empate ante el Málaga fue la "reacción" del equipo y de la afición: "Están a muerte con nosotros"

Gabi, como en todas sus intervenciones desde que aceptó el reto del banquillo zaragocista, se mostró convencido de lograr la salvación. "Estoy decidido a darle la vuelta a la situación, no puedes convencer si estás cabizbajo. Tengo que tirar del barco y estoy preparado", sentenció.