Garitano: "Gabi con mucho trabajo sacará la situación, pero las van a pasar canutas"

Empezó hace tres meses, a principios de enero, en la secretaría técnica del Espanyol, reforzando la estructura deportiva de ese club. ¿Cómo le va en esta nueva etapa en su carrera?

Bien, muy bien, trabajo para esa estructura, intentando aportar allí mi experiencia en el fútbol, viendo jugadores y poniendo mis conocimientos a disposición del club. De momento, estoy muy satisfecho de esta nueva etapa en mi carrera y en una entidad con tanta historia y que tiene un muy buen modelo de funcionamiento estando en la élite.

Conocía ya además al técnico, Manolo González, y al director deportivo, Fran Garagarza, ¿no?

Es cierto, a Manolo lo conozco de trabajar conmigo en el Ebro, cuando estaba yo de director deportivo y él de técnico allí (18-19), y a Fran desde su etapa en el Eibar, cuando allí estaba como entrenador mi sobrino (Gaizka).

Estuvo trabajando en los despachos en el Zaragoza, en el Ebro o el Mérida. ¿Echaba ya de menos volver al ruedo de un club desde su salida del conjunto extremeño en febrero de 2022?

He tenido cosas en este tiempo entre Primera y Segunda RFEF, no de fútbol profesional, con muchas entrevistas con clubs, pero por una cosa o por otra no se han dado. Hubo un par de equipos que sí quería ir y optaron por directores deportivos de Segunda y en otros casos tuve el contrato encima de la mesa y por distintas circunstancias, como presupuesto, plantilla, no ver el funcionamiento de ese club… no di ese paso en esos momentos.

Cuando cuelga las botas como jugador usted fue Técnico, sobre todo de fútbol formativo en la cantera del Zaragoza, aunque tuvo una breve etapa en el banquillo del primer equipo en 2008, y después su carrera ha estado ligada a los despachos. ¿Qué se siente más en la actualidad, entrenador o secretario técnico?

Siempre me he sentido futbolista y siempre me sentiré así, toda la vida. Me moriré sintiéndome jugador, porque nada tiene que ver para mí con esa sensación. No me siento director deportivo, ni miembro de una secretaría técnica, aunque trabajo encantado en el Espanyol, que es un club muy serio en su funcionamiento. Pasé también muy buena época en el fútbol base del Zaragoza, haciendo mi trabajo como técnico y ahora estoy en otro lado y en otra función.

¿Cómo observa al Zaragoza, aunque sea en la lejanía?

En la lejanía física no, porque vivo a 100 metros de La Romareda. Más cercanía que yo diría que no tiene casi ningún exjugador. Por mi trabajo voy y vengo mucho a Barcelona, pero sigo residiendo en Zaragoza. Lo que tengo claro es que el momento es de altísima preocupación, como no puede ser de otra manera. Los acontecimientos que han venido ocurriendo en los últimos meses son para estar en alerta roja total y seguro que la gente que está en el club lo ve así e intentará hacer las cosas lo mejor que sabe y puede. Ahora mismo, el primer equipo, que es el que sustenta la entidad, está pasando por el momento más delicado sin ninguna duda de la historia. Y es la hora de dar un paso adelante para que el equipo se mantenga en el fútbol profesional porque si no las dificultades para regresar a ese ámbito son muy elevadas.

¿Cree que al equipo le va a dar para seguir en Segunda? ¿Qué le dicen sus sensaciones?

Creo que ahora ha cogido el primer equipo una persona que sacará esta situación, con muchísimo trabajo, aunque las van a pasar canutas, eso lo tengo clarísimo, ya que el calendario cercano es muy fuerte, con el Racing, el Mirandés y el Levante que están arriba, de máxima dificultad y si pensamos que el partido de en medio, el del Eibar, se le va a ganar aquí con facilidad estamos muy equivocados. Lo de que es mejor que te vengan los de arriba que los de abajo porque estos se juegan más eso es una milonga, siempre es mejor jugar con los equipos que están peor clasificados porque cuentan seguro con menos capacidad, tanto ofensiva como defensiva, que hacerlo con los de la zona de arriba y aún más con los que se juegan el ascenso.

¿Qué espera de Gabi?

Para mí tiene que ser ese tipo de persona y de entrenador que entiende el fútbol desde ser un bloque, con unas premisas defensivas, de que el individuo esté muy por debajo del grupo, que es lo que tiene que predominar. Basarlo todo desde la defensa y hacia el ataque. Esa es la sensación que me dejó el partido ante el Córdoba, creo que quiso atajar todos los problemas que tiene el equipo a nivel defensivo y en líneas generales lo consiguió en gran medida, porque el Zaragoza estuvo más junto, con más centrocampistas. En estas situaciones de dificultad, tiene que ser así, con jugadores que pueden jugar por dentro y caen a las bandas (Guti), yo habría hecho lo mismo. El momento es límite, pero creo que le va a dar al equipo lo suficiente para mantener la categoría, aunque sobre todo es hora de que los jugadores den un paso adelante.

A Gabi usted lo conoce, lo dirigió en aquella breve etapa en el primer equipo en la temporada 2007-2008.

Y hemos coincidido en otras ocasiones, jugando por ejemplo en Aspanoa, donde era inmensamente superior físicamente al resto y con un grado de inteligencia para moverse en el campo muy alto. Al Getafe B que entrenaba lo he visto en algún encuentro y con todo ello lo veo muy preparado para este reto, mucho. Lo conozco como persona y como profesional del fútbol y sé que tiene claro lo que el equipo necesita ahora. Seguro que le gustaría contar con futbolistas más poderosos en todos los aspectos, pero va a poner lo que el equipo necesita, ese aplomo defensivo, que cuando se ponga por delante en el marcador sepa jugar con el resultado, algo que ha sido un déficit claro en varios partidos. Al final, va a aportar cosas positivas, pero a todo eso hay que ponerle fútbol. Como no ponga eso, las dificultades van a ser inmensas, ya que al final el Zaragoza tiene que sumar victorias y para eso hay que coger la pelota y eso es de los futbolistas, dar ese paso. Aquí no vale solamente con armarse defensivamente, sino que tienes que generar fútbol, porque no puedes correr todos los días detrás del contrario. Así ganarás algún partido de casualidad, pero no te dará.

Una mayor propuesta con el balón, claro está.

Para mí es clave disfrutar con la pelota. Si no lo haces, es imposible sumar muchas victorias. Recuerdo en la 96-97, cuando llegué al Zaragoza, en la primera vuelta fue un desastre y en la segunda, sin embargo, en casa volamos y logramos ganar muchos partidos, porque disfrutábamos jugando. El futbolista tiene que dar un paso adelante con balón, coger y administrar la pelota para ganar confianza y credibilidad, porque no puedes estar todos los días con la soga al cuello. Jugando así no se salva nadie, ni el Zaragoza ni ninguno, no puedes jugar diez partidos con esa soga.

¿Qué le ha pasado al Zaragoza en esta temporada tras su buen inicio? ¿Dónde sitúa la clave para esa caída?

No estoy dentro y no sé exactamente lo que ha pasado para llegar a este punto tan crítico. Está claro que habrá habido muchas malas decisiones en momentos muy concretos. El nivel de la plantilla, probablemente, no es para optar a un ascenso o a una promoción y eso queda demostrado día tras día. Para mí un detonante importante es que el Zaragoza, cuando ha merecido vencer, no lo ha hecho en los últimos meses y eso les ha hecho mucho daño. Para mí el equipo no ha sabido administrar los resultados, han dejado escapar encuentros en los que se pusieron por delante, hasta de dos goles en alguna ocasión, y eso denota que el grupo no tiene una solidez y no solo futbolística sino ese poso global para que un equipo y sus jugadores sepan utilizar las armas para lograr un buen resultado.

El caso es que el Zaragoza pelea ahora por seguir en Segunda, donde lleva desde 2013 fuera de la élite. ¿Se imaginaba en aquel descenso un escenario así tras 12 años, en 2025?

Ni yo ni nadie de los que somos aficionados del equipo. Era imposible pensar que el Zaragoza se iba a pegar tanto tiempo fuera de su sitio. El problema no es que lleve doce, es cuándo subirá. Para mí no se acaba de hacer una base de futbolistas con el suficiente empaque para ello. Hubo otros clubs que se han forjado en el año anterior al ascenso, no han subido haciendo una plantilla nueva, lo que es tremendamente difícil, sino que han fichado a una decena de jugadores que han dado un nivel alto y el siguiente verano lo han apuntalado con seis o siete más.

Cada verano en el Zaragoza se hace una revolución en la plantilla, en el último de hasta 13 fichajes y eso que quedó incompleta, porque faltaron por llegar un central y un extremo, psin ir más lejos.

Es que así año a año es muy difícil, por no decir imposible, teniendo en cuenta que el escenario es único, venir a Zaragoza, por la repercusión que implica este club, no la tiene ninguno, en la relación grada-jugador. Eso supone presión y en muchos casos una bajada de rendimiento brutal. Muchos futbolistas han venido aquí con un buen currículum en la categoría y aquí te han dado el 40% del nivel que dieron en ese club antes de venir. El hacer un proyecto en el que pones la base en la temporada anterior y lo apuntalas en la siguiente, entre la cantera y algunos fichajes más, y esa para mí la clave y el Zaragoza, por lo que sea, no ha acabado de hacer eso en estos años. Ese es el paso que hay que hacer, aunque lo primero ahora es evitar como sea ese descenso del fútbol profesional.

¿Se salvan del descenso el Espanyol en Primera y el Zaragoza en Segunda?

Ojalá, ahora firmo eso, está claro. El Espanyol está compitiendo bien, en la segunda vuelta el equipo da la cara, tiene rasmia y casta, con muchas cosas para lograr ese objetivo. Estoy convencido de que se va a quedar en Primera División, aunque no es fácil salir del descenso, de esa pelea, y todavía tenemos un partido menos que el resto. Y el Zaragoza, insisto, creo que con Gabi se va a quedar en Segunda División, pero tiene que dar un paso con la pelota. Si no las dificultades van a ser altas, aunque pienso que al final lo conseguirán.