Gabi: "El Real Zaragoza no es favorito para ganar ningún partido a día de hoy"

"El Real Zaragoza no es favorito para ganar ningún partido a día de hoy". Así de contundente se ha mostrado Gabi Fernández en la rueda de prensa previa al encuentro que los aragoneses disputarán este sábado ante el Racing del Santander. Eso sí, entrenador zaragocista aseguró que no firma el empate en choque en tierras cántabras. "Vamos a El Sardinero a sumar tres puntos. Todo lo que no sea ganar no sería lo mejor para nosotros. Si luego, sacas un empate, se podrá considerar bueno o no en función del partido, pero vamos a Santander a ganar", subrayó.

El encuentro entre el Zaragoza y el Racing podría jugarse con los blanquillos situados en puestos de descenso si el Eldense vence su partido, aunque eso es algo a lo que Gabi no da demasiada importancia. "No vale la pena pensar en las cosas que no podemos controlar no vale la pena pensar en ellas. El Eldense buscará ganar, pero tenemos nuestro partido y lo debemos resolver de la mejor manera. Dependemos de nosotros. Si ganan nos lo pondrían más difícil, pero la tranquilidad debe ser la misma independientemente del resultado", valoró.

El entrenador del Real Zaragoza podrá contar con los tres internacionales (Arriaga, Bazdar y Kosa) y valoró especialmente el esfuerzo del hondureño para ayudar al equipo. "Los tres han tenido viajes largos, les veo con muchísima ilusión. Arriaga ha jugado dos partidos completos y adelantó el viaje para venir al entrenamiento. Nos dan alternativas y están preparados para jugar", explicó un Gabi que, sobre la posición en el campo de Kervin, afirmó que "la posición de Arriaga es de pivote, pero puede jugar en cualquiera de las dos posiciones".

El bloqueo

El técnico reconoció que cada vez ve mejor a sus futbolistas y volvió a incidir en lo concienciado que está para sacar al Real Zaragoza del pozo en el que está metido. "Estoy con muchísima responsabilidad de la situación, no soy un inconsciente. Necesito transmitir confianza y tranquilidad. Debemos mejorar para salir de esta situación y nosotros ayudar a los jugadores transmitiéndoles seguridad y confianza", destacó.