"El Zaragoza habló con mi agente, al final vino Gabi y creo que se salvará"

¿Cómo le va?

Bien, bien. El año pasado estuvimos en el Real Murcia, pero, ya sabe, con la maleta en la puerta y, mientras, colaborando con algún medio de comunicación (Cadena Ser). Entrenar es nuestra pasión. Alguna conversación hubo recientemente con el Real Zaragoza.

Cuente, cuente.

Hablaron con mi agente porque, al parecer, el club buscaba un perfil que fuera aceptado por la afición y, si tuviera pasado zaragocista, mejor, así que yo cumplía con ese perfil y preguntaron si estaba dispuesto y si podría ser. Al final se decidieron por Gabi y ya está.

¿Llegó a hacerse ilusiones?

Lo primero que haces cuando te llaman es informarte acerca de la salud del vestuario porque, si es mala y se llevan mal entre ellos, estás muerto. Y parece ser que no es el caso. De hecho, parece un vestuario demasiado bueno, pero sin nadie que coja las riendas de la situación, por decirlo así. Y cada año que pasa es un peso más que lleva el club.

¿Cómo se ve desde fuera? ¿Cree que se salvará?

Se salvará. Hay tres equipos que lo tienen mucho más difícil que el resto y queda una plaza para cuatro o cinco. Restan diez partidos y ganando tres creo que estás salvado.

Pues ha ganado dos de los últimos 20...

Eso es lo jodido, sí, ganar el primero. De todos modos, cuando el equipo se salve hay que hacer una profunda reflexión para que no vuelva a repetirse.

Lo mismo que se lleva diciendo en las cinco últimas temporadas.

¿Y quién la hace? Hay que tener claro qué tipo de proyecto se quiere y se puede hacer, así como qué importancia se le da a los chicos de abajo y cómo los cuidamos para que no se vayan cuando son cadetes. Hay que poner varias líneas de actuación y, a partir de ahí, funcionar.

¿Cuánto le duele el Zaragoza?

Soy maño, mis padres, mis hijos, sobrinos, mis raíces...Cada año es un saco más en la espalda y pesa mucho. Incluso cuando haces las cosas bien pueden salir mal y estás en una competición con otros 21 equipos que lo hacen, en muchos casos, mejor que tú.

Y eso que ahora hay dinero.

Es cierto que el presupuesto bien gestionado te acerca arriba, pero no todo es el dinero. Si no, subirían los tres que bajan y no es el caso.

¿Cómo ve el partido de mañana entre dos de los equipos que marcaron su carrera?

El Zaragoza va a un estadio que aprieta mucho para enfrentarse a un equipo que sí tiene claro cómo competir y lo lleva haciendo varios años desde el mismo prisma. Santander está muy ilusionado con su Racing.

¿Le puede venir bien al Zaragoza el estilo del Racing?

Es que cuando estás en una situación tan difícil, da igual contra quién juegas. Nadie te va a salvar, tú mismo debes hacerlo. El único objetivo es sumar y solo jugadores y cuerpo técnico tienen la solución. Se trata de tener claro el diagnóstico y aplicar bien lo que mejor le vaya al equipo.

¿Muy favorito el Racing?

Las casas de apuestas te dan mucha pasta si apuestas por el Zaragoza, sí, pero de ser favorito a ganar puede haber un trecho.

El año pasado la situación era similar y el Zaragoza se llevó el triunfo...

Claro. En esta fase de la temporada todos tienen algo por lo que luchar y algunos objetivos no son los mismos que al principio. Ahora deben saber manejar la presión real, queda muy poco y toca pelear. Cada error penaliza un montón y el margen de error es cada vez menor. El Zaragoza debe centrarse en sí mismo, saber cuál es su realidad y que hay un objetivo que debe cumplir.

¿Por qué vuelve a pasar esto?

Si emites un diagnóstico sin saber todos elementos de juicio no sueles acertar. Lo importante cuando el paciente se desangra es detener la hemorragia. Va a costar y hay que estar preparados para sufrir.

¿Qué es lo más peligroso del Racing?

El Racing me parece muy atrevido y vertical, un equipo que especula poco y eso me gusta. Y en El Sardinero tiene un plus, con una afición ilusionada y una dinámica positiva. El Zaragoza, con sus miedos y dudas, tiene que conjurarse y no pensar dónde puede puntuar y dónde no. Eso ya no vale, sino que tiene que sumar cuanto antes, porque solo eso quitará presión y miedo. El rendimiento de los jugadores puede ser mejor y así lo han demostrado.

¿En quién se refugia?

El foco ya no está en el banquillo ni en el palco, sino en los futbolistas. Es su responsabilidad y tengo la confianza de que lo pueden hacer, aunque seguro que va a costar. Y La Romareda va a estar ahí, aplaudiendo a rabiar. Así que me refugio en la calidad que creo que tienen la plantilla y el cuerpo técnico. Gabi llega con toda la ilusión del mundo del mundo y va a aportar liderazgo y frescura. Todos unidos hay que sacar esto adelante.