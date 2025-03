Ander Herrera, dolor y lágrimas tras otra lesión muscular

Las lesiones no abandonan a Ander Herrera, que se marchó del campo tras solo 5 minutos en el partido de Boca Juniors ante Newell's Old Boys, ya que salió en el inicio de la segunda mitad con su equipo cayendo por 2-0, marcador que se mantendría hasta el final, y dejó el césped sin ni siquiera pedir el cambio en medio de un ataque del cuadro xeneize, mientras el balón estaba en juego. El exjugador del Real Zaragoza vive un calvario con las molestias musculares desde su última etapa en el Athletic, la mayoría en el isquiotibial, y no le ha abandonado la mala suerte en su etapa iniciada en Argentina. Esta dolencia, de nuevo muscular, no sería en esa zona sino en el aductor, porque ahí es donde se le vio hacer gestos de dolor al retirarse.

Boca jugó unos minutos con 10 hasta que salió Zeballos mientras Ander rompía a llorar en el banquillo, siendo consolado por sus compañeros. El exjugador zaragocista ya había sufrido dos lesiones desde su llegada. En el pasado se había perdido cinco partidos consecutivos por el desgarro que sufrió ante Argentinos Juniors en la musculatura isquiotibial. Luego de eso, faltó al encuentro contra Defensa y Justicia por una sobrecarga muscular en esa misma zona.

Fernando Gago, técnico de Boca, no dio detalles de la lesión de Ander. Le preguntaron cuál es la lesión del vasco y dijo: "Ni idea. Mañana le vamos a hacer los estudios correspondientes y el martes sabremos qué lesión tiene", aseguró el exmadridista. Ander no había completado en la semana previa al partido ante Newell's algún entrenamiento y por eso empezó el partido en el banquillo para salir al inicio del segundo periodo en lugar de Milton Delgado.

El exjugador del Zaragoza ha podido dejar solo detalles en Boca y hasta fue portada del diario Olé tras un gran partido ante Central Córdoba, pero las lesiones no le dejan de perseguir. Ander ha jugado cinco partidos de Liga con Boca Juniors, uno de Copa argentina y uno de la Libertadores (siendo titular en seis de esos siete encuentros), donde su equipo cayó eliminado, y se ha perdido seis choques ligueros y otro de la eliminatoria continental ante el Alianza Lima peruano.

El jugador, de 35 años y que ha firmado por este año y otro opcional tras salir del Athetic en enero con un acuerdo de traspaso con Boca, vio cumplido así el sueño que tenía de jugar en ese club argentino, justo unos meses después de que en mayo renovara con el conjunto bilbaíno tras descartar la propuesta zaragocista para regresar a La Romareda con un contrato de dos años y con el mínimo salarial, pero al final Ander decidió no aceptar esa oferta al no sentir que la apuesta en él era por convicción de todo el club aragonés. Ander, que entró en la cantera del club en alevines, debutó con el Zaragoza en la 08-09 y fue traspasado en 2011 al Athletic por un montante global de 11,2 millones, objetivos incluidos.