Los artífices de otras salvaciones históricas: "El Real Zaragoza no va a bajar"

Hay misiones de salvamento que no se olvidan. Por la dificultad de la empresa, por la entidad del socorrido o por ambas cosas. Entre ellas están las que vivieron en primera persona tres entrenadores que salieron con éxito de situaciones tan complejas como la que envuelve ahora a un Real Zaragoza que, a un solo punto del descenso, afronta, seguramente, las nueve jornadas más trascendentales de su historia. Víctor Muñoz, Manolo Jiménez y César Láinez coinciden en afirmar que tampoco esta vez se consumará la tragedia y que el equipo aragonés saldrá de esta. Vivo, se entiende.

Jiménez salvó al Zaragoza en la 2011-12, un año antes del descenso. El equipo era colista tras 16 jornadas con apenas 10 puntos pero reaccionó hasta sumar 33 en 22 encuentros y sellar una permanencia celebrada a las puertas del Pilar con una jota que ya es historia. “Lo que intentamos desde la llegada a Zaragoza fue formar un vestuario que creyera en lograr un objetivo que parecía imposible en ese momento", recuerda el andaluz, que subraya la relevancia del trabajo mental.“No se trata de decir que se va a lograr porque sí, sino convencer a los futbolistas, al grupo, con la idea que tienes, y ser conscientes de que se va a sufrir mucho". En este sentido, incide en que “es vital la unión, el sacrificio y la responsabilidad de todos y el trabajo anímico es la clave. Y no mirar a largo plazo, primero lograr los tres primeros puntos, romper esa barrera ahora que hace que al equipo le cueste tanto ganar, y mirar después al siguiente partido".

Para él, la cabeza juega un papel mucho más importante que la pizarra. “Las consignas tácticas son importantes, porque hay que preparar cada partido, pero en ese momento el trabajo anímico es fundamental, igual que agarrarse a los principios básicos, tanto personales, en la unidad y en el compromiso de todos, como profesionales. Se trata de trabajar con humildad y con credibilidad y, en la medida de lo posible, liberar a los jugadores de presión, no tener miedo a que va a pasar algo grave si se da ese descenso".

Manolo Jiménez, junto al banquillo antes de un partido del Real Zaragoza. / ÁNGEL DE CASTRO

Por eso, Jiménez no tiene dudas. “El Zaragoza, ayudado por una afición que siempre responde, tiene su grandeza y estoy convencido de que va a sacar esta situación adelante como nosotros lo hicimos en aquella temporada, hay que ir todos a una y una vez logrado ese paso de salvarse ir construyendo un proyecto poco a poco para que vuelva a donde merece".

La fe de Víctor

Tampoco tiene dudas Víctor Muñoz, artífice de dos misiones de salvamento exitosas. Llegó al Zaragoza tras la jornada 20 de la 2003-2004 con el equipo en descenso a Segunda y acabó duodécimo con siete puntos de margen. Además, sustituyó a Paco Herrera en la 13-14 (primera temporada tras el descenso) con el equipo a tres puntos del pozo y en caída libre tras siete jornadas sin ganar. Acabó 14º con 4 de margen con solo 4 derrotas en 12 partidos. “Salvar al equipo no es ninguna tarea complicada, al fin y al cabo te la juegas solo con el Eldense, en teoría, pero, eso sí, hay que sumar puntos y eso pasa por ganar partidos. Si sigues perdiendo muchos te irás a Primera REFF pero eso no va a ocurrir”, asegura.

Para justificar su optimismo, el zaragozano aboga también por el trabajo anímico. “Se trata de convencer al equipo verbal y anímicamente. Hay que darle confianza, que vayan todos juntos y toda la plantilla se sienta partícipe, también los que no juegan. Y eso Gabi lo sabe perfectamente”. En el técnico madrileño, de hecho, confía a ciegas. “Gabi conoce bien el Zaragoza, ha jugado allí varios años y tiene ventaja respecto a los demás porque conoce el público, los medios y el club. Mi consejo es que sea él mismo, que tenga personalidad. El Zaragoza es un equipo que por lo que representa en la ciudad y en Aragón tiene que salir a ganar todos los partidos y seguro que lo hará. Los ha ganado antes y ahora está en una muy mala racha pero eso tiene que cambiar con él, dar esa vuelta de tuerca para lograr resultados. Y para eso tiene que confiar en los jugadores que tiene porque no puede hacer cambios ahora”.

Pero no será fácil, ni mucho menos. “Veo un equipo inseguro en defensa y al que cada vez le cuesta más hacer gol. La ventaja es que tiene a Soberón, que tiene luz y que cuando juega siempre ve puerta. Seguro que este Zaragoza no es para ascender directo, pero quizá sí para promocionar en caso de salir un buen año, pero si sale mal como ha pasado y pasan cuatro entrenadores por el banquillo eso significa que se han hecho mal las cosas”. En este sentido, Víctor reparte responsabilidades. “Todos los técnicos salvo David Navarro, que estuvo solo un partido al frente, son partícipes y responsables de lo que está pasando esta temporada, además, por supuesto, de los jugadores y un director deportivo que no ha acertado en ninguna apuesta de entrenadores de las que hizo. Tuvo capacidad para decidir aunque nunca se sabe quién es el que acaba eligiendo al final pero seguro que las propuestas fueron suyas”.

Pero hay tiempo. Y fe. “Estoy convencido de que el Zaragoza se va a salvar, no tengo duda. Es un momento difícil pero este equipo se tiene que salvar, es obligatorio. Confianza total pero deben poner lo que se debe poner en cada partido”, reitera.

Ave César

A César Láinez la camisa tampoco le llega al cuerpo. ”Estoy preocupado, como todos. Nunca se había estado tan cerca del descenso a estas alturas, pero tengo la confianza en que se saque adelante esta situación y que Gabi logre cambiar la mentalidad frágil que tiene el equipo. Es la primera vez que tengo la sensación de estrellarnos, la vez que más preocupado estoy justo en la temporada en la que desde el club más se señaló el ascenso como objetivo. Pocas veces el club fue tan solvente en la gestión económica pero no cabe duda de que estar tan cerca del descenso es terrorífico”, apunta.

El aragonés, que tomó las riendas del primer equipo desde el filial tras la jornada 30 de la 16-17 con el Zaragoza a tres puntos del descenso con cuatro derrotas en los últimos seis partidos, lo salvó alcanzando los 50 puntos y solo 3 derrotas en 12 partidos. “Durante la semana vivo más tranquilo que entonces, pero se afronta de distinta manera. El Zaragoza es mi vida, no profesional ahora pero sí donde me he criado y eso provoca un estadio permanente de nerviosismo”. De hecho, asegura que “ya solo veo al Zaragoza, antes veía otros partidos para aprender o disfrutar, pero ahora solo me provoca más nervios. No quise ni ver el del Eldense el otro día, me puse snowboard o algo así que no había visto nunca. Todo con tal de evadirme”.

Pero, a pesar de los sudores fríos, también él es optimista aunque sea por una mera cuestión de fe. “No me imagino otro escenario que el de la salvación. Vamos a sufrir y a pasarlo mal, pero el equipo va a salir. Ni se me pasa por la cabeza otra cosa” y se encomienda a Gabi. “No soy nadie para transmitirle nada más allá de mi admiración por haber querido venir en una situación tan difícil como esta. Son tiempos de cabeza más que de pizarra, limpiar cabezas, dar la información justa y necesaria para el partido y buscar el equilibrio para que el jugador se encuentre cómodo más que de tácticas”.

César Láinez, en una entrevista concedida a este diario. / EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

Para el aragonés, el trabajo del entrenador está siendo el adecuado. También su discurso. “Los jugadores estarán dolidos tras la derrota en Santander, pero si encima enfatizas esos errores supondrá un lastre pesado. Su rueda de prensa fue la de un líder que se responsabiliza de las cosas cuando salen mal y que elogia al jugador cuando salen bien. Me aferro a Gabi porque, la verdad, estaba asustado cuando hubo ese paréntesis acerca de quién iba a venir porque era fundamental que el elegido conociera la ciudad, el peso de esa camiseta y la responsabilidad de jugar en La Romareda y Gabi ha aportado un factor fundamental: la tranquilidad que ha dado a la afición para afrontar esta situación y seguro que eso ayudará a que La Romareda aporte ese punto que siempre ha dado y que ahora es imprescindible”.