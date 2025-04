Así es el Real Zaragoza global: las claves de Alliance Global Partners

Se llama Alliance Global Partners y es la estructura multipropiedad de clubs en la que figura el Real Zaragoza y otras entidades, hasta un total de nueve, entre las que está el Atlético de Madrid, con sus franquicias, San Luis (México) y Ottawa (Canadá), además de otros clubs vinculados a la propiedad zaragocista, como Inter Miami (EEUU), Lens (Francia) y Millonarios (Colombia), y otros de mayor lejanía, como el RWD Molenbeek belga o el Botafogo brasileño. El tejido, que se puede vislumbrar en su propia web (www.alliancegpartners.com), deja a las claras el estrecho vínculo de la entidad zaragocista con la rojiblanca, una unión que ha sido así desde el desembarco de la nueva propiedad, en mayo de 2022, con múltiples conexiones, pese a que desde el Zaragoza siempre se ha asegurado que no había más allá de una buena relación entre ambas sociedades, la que tiene en Miguel Ángel Gil Marín a su consejero delegado y máximo accionista con el Fondo Ares y Enrique Cerezo (Atlético HoldCo) y la zaragocista, con Jorge Mas como presidente, pero en ningún caso el que más acciones posee dentro de Real Z LLC.

Alliance Global Partners, de reciente creación, en 2023, y que en esos nueve clubs de su red solo hay dos del mismo país, el Atlético y el Zaragoza, en Primera y Segunda respectivamente, asegura ser "una organización para representar a deportistas, clubs de fútbol, artistas y empresas a nivel global, fomentando valiosas relaciones y conexiones globales". En esa web y en el apartado de "nuestra red de fútbol" aparecen los equipos antes mencionados, hasta nueve, con el Atlético en primer lugar, y afirman que "en su año inaugural formó más de 20 sinergias y acuerdos entre clubs, ampliando su presencia y reforzando su infrastructura".

Alberto Marrero Díaz, CEO de Alliance Global Partners. / INSTAGRAM

El CEO de Alliance Global Partners es desde su creación Alberto Marrero Díaz, hasta 2023 presidente del Atlético San Luis y que ahora, según diferentes informaciones, va a asumir en breve la dirección de Fútbol (CSO) en el Inter Miami, equipo al que se fue en junio pasado Raúl Sanllehí, director general zaragocista hasta entonces y después presidente de Operaciones de Fútbol en el club que es propiedad de Jorge Mas, aunque recientemente el ejecutivo catalán ha sido reubicado, encargándose más de las relaciones institucionales y dejando parte de su parcela a Guillermo Hoyos.

El trasiego de ejecutivos entre esos clubs, en todo caso, es incesante y Fernando López, que relevó a Sanllehí en junio en el Zaragoza, aunque con un perfil menos ejecutivo que el de su predecesor, estaba desde 2020 hasta hace unos meses como CEO en Ottawa, la franquicia colchonera, y antes, desde 2016, perteneció al Atlético de Madrid, siendo uno de los hombres de confianza de Gil Marín, como también lo es Marrero, este además hijastro del ejecutivo rojiblanco. Gil Marín tiene en el Real Zaragoza como consejeros a Mariano Aguilar y Emilio Cruz, mientras que la sociedad mayoritaria dentro de Real Z LLC es Gloval Tavira, donde Pablo Jiménez de Parga es el máximo accionista (88%), además de secretario del consejo del Atlético y dueño de Écija Abogados para que Cristina Llop sea consejera zaragocista además de socia de ese bufete.

Oughourlian y Ares

El otro 12% de Global Tavira es de Joseph Oughourlian, presidente de Prisa, dueño de Amber Capital y máximo accionista del Lens, además del Millonarios, en este último junto su socio, Gustavo Serpa, que fue hasta diciembre consejero zaragocista, relevado entonces por Pilar Gil, mano derecha en Prisa del empresario francés de origen armenio. Así, cuatro de los siete consejeros zaragocistas los controlan Gil Marín y Oughourlian (Aguilar, Cruz, Gil y Llop). El dueño del Lens también es propietario del Calcio Padova, de la Serie C italiana, pero este equipo no está en Alliance Global Partners. Oughourlian y Gil Marín son socios desde hace mucho tiempo y han acometido diferentes negocios juntos, por ejemplo la compra del Lens en 2016, donde Marrero trabajó una temporada (antes lo hizo en el Kolkata de director deportivo, pero ya no es franquicia del Atlético) hasta que Gil Marín le vendió al presidente de Prisa su parte (34%) en el club galo en 2017.

La otra pata del banco en el Atlético es el Fondo Ares, que entró en el capital rojiblanco en 2021, con una amplación de capital de 181 millones, para formar Atlético Hold Co, la mayoritaria en esa entidad. Ares Management está presente en dos sociedades de la propiedad zaragocista, a través de dos consejeros de ese fondo inmobiliario, Jim Miller y Mark Affolter. Se trata de Real Ventures, que tiene el 25% de la sociedad mayoritaria del Real Zaragoza, y que está participada al 50% por Jorge Mas y Mark Affolter y Z Fútbol LLC, que tiene un 16,6% y que está participada al 50% por James Miller y Affolter. Riverside Real Zaragoza LLC, que tiene el 8,3% y cuyo socio único es James Carpenter, fundador de RMG Capital y Juan Forcén (Sport Around The World) completan Real Z LLC, que controla casi el 99% del capital social zaragocista, que ya es de 44,985 millones tras las sucesivas ampliaciones que se han realizado.

El Molenbeek y Pape Gueye

En Alliance Global Partners llaman la atención dos clubs que no forman en teoría parte del entramado del grupo inversor que está en el Real Zaragoza: el RWD Molenbeek, en la Challenguer Pro League de Bélgica, la Segunda de ese país, y el Botafogo de Brasil, uno de los históricos del fútbol carioca. Ambos equipos son propiedad del millonario americano John Textor (también el Lyon francés, pero no aparece en esta unión de clubs). Por ahí bien podría estar la explicación al fichaje por el equipo belga, que entonces había ascendido a la Jupiler League, en 2023, de Pape Makhtar Gueye, que llegó al Zaragoza cedido en 2022 desde el Oostende con el aval del grupo inversor y con una opción de compra que era obligatoria en el tiempo y de tres millones de valor, la cifra que exactamente pagó el club belga tras un año desastroso en La Romareda del punta, que relanzó su carrera en ese equipo para ser traspasado el verano pasado al Blackburn Rovers inglés.