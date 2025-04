La afición del Real Zaragoza no falla: «Les vamos a apoyar, es un momento crítico»

Momento crítico, inédito, miedo... las peñas y peñistas del Real Zaragoza tienen tan clara la dificultad de la situación que atraviesa el equipo aragonés como la importancia de apoyar a los jugadores. «Les vamos a apoyar. Es un momento crítico y es muy fácil estar a las buenas, pero a las malas es cuando más hay que estar. Es aquello de que te apoyaré cuando menos lo merezcas porque será cuando más lo necesites», resume José Manuel Fábregas, presidente de la Federación de Peñas del Real Zaragoza.

Va a haber movilización en toda la comunidad y también fuera de ella. La Peña Zaragocista de Brea y la Peña Zaragocista de Barcelona van a fletar sendos autobuses para animar al Real Zaragoza frente al Mirandés este domingo (14.00 horas). «El sentir general de la gente es que tiene ganas de estar en el partido y animar. Hay miedo por la situación pero también ganas. Hay que crear un ambiente lo más favorable posible para que los jugadores lo saquen adelante», añade Fábregas.

Ni la hora echará atrás a los aficionados. «Comeremos a las doce si hace falta», dice Paco Bordonaba, de la peña La Salle Montemolín, que tiene claro que «no queda otra que estar unidos». Bordonaba está «preocupado» por la racha tan negativa del equipo, dos victorias en 20 partidos, «es que no ganamos», resume, pero también confía en Gabi «porque siente los colores» y cree que el equipo se acabará salvando. Eso sí, «sufriendo muchísimo».

«No queda otra que estar ahí y sufrir hasta el final. Otros años nos ha salvado San Cristian, pero llevamos mucho tiempo jugando en el filo», señala este zaragocista, abonado desde los años ochenta. «Con Ramírez no solo no mejoró el equipo sino que empeoró la situación. Gabi no tiene otra cosa donde agarrarse, esta es la plantilla que hay. Al menos que no falte el espíritu de lucha y que lo den todo en el campo. Pero vamos, no traer los jugadores que todos veíamos que se necesitaban, un central y un lateral, y encima vender a Iván Azón ha sido clave», apunta. Pero llegado este punto «nos jugamos mucho y hay que estar con el equipo. La fe como zaragocista dice que lo sacamos pero la realidad es muy difícil», concluye.

Tampoco faltará la Peña Los Alifantes, aunque no podrá estar junta dentro del estadio. Se sentaban en el derribado Gol Sur y esta campaña sufren los partidos por separado. «Quedaremos antes», explica su presidente, Julián Villavieja, que cree que habrá «mucho ambiente porque es un horario propicio para que se organice una fiesta». Este peñista también entiende que el Zaragoza se encuentra en un «momento límite». «No recuerdo una racha de dos victorias en 20 partidos», admite.

Por eso señala que «es la hora de ponernos de acuerdo, ser una sola voz y dejar las protestas para el final de la temporada. Ahora solo hay que pensar en ganar y en ganar», indica. Por eso cree que el buen ambiente está garantizado este domingo, aunque ya lo hubo en el debut de Gabi. «A pesar de ser otro mal partido y que no se ganó, no hubo ningún mal gesto, se aplaudió, se animó y se agradeció la entrega de los jugadores», recuerda.

Eso sí, también cree que todavía toca sufrir un buen rato. «Nos va costar mucho. Son los mismos jugadores que al principio ganaban fácil. Es necesario volver a ganar un partido para que se armen de confianza y el de este domingo es fundamental», concluye Julián Villavieja. Las peñas van a movilizarse, la afición no va a dejar sola al Real Zaragoza en este momento tan crítico, la Romareda puede presentar uno de sus mejores aspectos de la temporada. Toda ayuda es poca para que el equipo vuelva a ganar y salve una de las situaciones más complicadas de su larga historia.