Cervera ve "rarito" que un árbitro de Zaragoza pite el Sporting-Tenerife

El Tenerife, en plena reacción hacia la permanencia, con tres victorias en los últimos cuatro partidos y a nueve puntos del Real Zaragoza, ha levantado la voz por la designación del colegiado Carlos Muñiz Muñoz para pitar su duelo ante el Sporting, que también está en la zona baja, al ser un árbitro zaragozano. "Hay otras posibilidades de hacerlo (esa designación), lo han hecho así, si a ellos se les preguntara por qué lo han hecho así darían una explicación, pero mientras no la den es rarito", aseguró Álvaro Cervera en relación a la Federación Española de Fútbol, que es la que designa los árbitros en cada jornada.

Muñiz Muñoz, de 29 años, está en su primera temporada en el fútbol profesional, en Segunda y Álvaro Cervera no ocultó ese malestar, incluso haciendo referencia al Sporting, en el que Rubén Albés, su entrenador, no hizo mención alguna en su comparecencia a esa designación, en unas declaraciones del entrenador tinerfeñista que solo hacen poner el foco antes del duelo en el colegiado aragonés y en su presunción de imparcialidad: "Me parece mal (la designación), confiamos en el estamento arbitral, el que confíe... No digo al 100%, pero por lo general yo confío en el estamento. Si me preguntas hay muchas otras posibilidades de que no me tengan que hacer esa pregunta y no la tenga que contestar. Se ha hecho así y nos arbitra un colegiado de un sitio cuyo equipo está a nueve puntos de nosotros y del Sporting por ejemplo está mucho más cerca (a cuatro)", añadió Cervera, que juega este sábado con el Tenerife en El Molinón un duelo vitral para la permanencia, porque el club isleño, que parecía desahuciado, está apurando sus opciones de permanencia.

"Vivimos de alegrías momentáneas, pero luego nos llega la realidad, cuando miras la clasificación; por eso digo que debemos mirar en corto, no en largo. Es muy complicado, pero estamos aquí cuando faltan nueve partidos y pensamos que es posible", argumentó Cervera, que añadió: "Le hemos dado la vuelta a muchas cosas, no como quisiéramos en cuanto a puntos, ojalá quedasen veinte partidos, pero nos quedan cosas por cambiar, nos falta ganar fuera de casa".