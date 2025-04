Gabi exhibe seguridad: "El domingo vamos a ver al mejor Zaragoza de la temporada"

No quiere dudas, al menos públicamente, y Gabi Fernández, a las puertas de su tercer partido en el Real Zaragoza, con un balance de un punto de los seis puestos en juego en los dos anteriores, con empate ante el Córdoba y derrota en Santander, mantiene el discurso, repleto de energía y seguridad, de confianza en una salvación que se ha encarecido con el Eldense a solo un punto y con nueve jornadas por delante. "A los jugadores les he pedido que no se escondan, los quiero con personalidad, que se equivoquen para que aprendan y para ir para delante. El domingo vamos a ver al mejor Zaragoza de la temporada", dijo con convicción, la medicina que aplica en este equipo deprimido y que solo suma dos triunfos en las 20 últimas citas ligueras y que necesita a La Romareda, porque "no hay más, no entiendo una salvación sin ellos, sin que estén con los chicos. Los necesitamos, sin su apoyo lo veo casi imposible lograrlo".

"Me ha gustado el Zaragoza en estos dos partidos, aunque no nos diera para ganar, condicionado también en Santander por el árbitro. Tenemos que dar un paso al frente en cuanto a generar, tener la capacidad de encontrar los espacios que el rival nos dé", comenzó diciendo Gabi, antes de dejar claro la relevancia del encuentro ante el Mirandés. "Los he calificado de finales todos. No voy a decir que es decisivo, porque restan después más encuentros, pero sí es muy importante para reencontrarnos con la victoria, para respirar un poco y que el trabajo se vea en el puntaje", señaló el entrenador zaragocista, que en ese factor fundamental que ve en La Romareda hasta dejó mostrar sus cuentas de la forma más sencilla. "Si ganamos los cinco de casa estamos salvados. A partir de ahí vamos a intentar ganar el domingo que es lo que nos preocupa o nos está ocupando, porque sería un paso importante para trabajar con algo más de tranquilidad, evidentemente sin relajarnos. Necesitamos ganar un partido cuanto antes", resumió.

"Los chicos están bloqueados, para jugar en La Romareda tienes que tener mucha personalidad si la gente no está del todo contigo. El domingo no van a tener excusas, la gente estará con ellos, el equipo está bien trabajado, todo el cuerpo técnico estamos trabajando 14-15 horas al día para ayudarles""

A eso se entrega Gabi ahora, a la capacidad del Zaragoza con su gente, a pesar de que la temporada en la Romareda está siendo horrorosa, para ser el tercer peor local de la categoría (17 puntos de 48 posibles y 7 derrotas) y ahora llevar seis partidos seguidos sin vencer: "No es fundamental nuestro estadio, es vital. He estado en La Romareda donde ella ha ganado el partido, ha llevado al equipo en volandas, ha sido capaz de ayudar y tener la inteligencia emocional de saber en qué momento les necesitamos. Después del partido se podrán expresar como quieran, el porqué de los resultados en el pasado no lo sé. Los chicos están bloqueados, para jugar en La Romareda tienes que tener mucha personalidad si la gente no está del todo contigo. El domingo no van a tener excusas, la grada estará con ellos, el equipo está bien trabajado, todo el cuerpo técnico estamos trabajando 14-15 horas para ayudarles. No tenemos otra excusa que salir a ganar el partido", consignó.

"Miedo no he tenido nunca, para nada, estoy más sensibilizado con la situación tras este tiempo, veo a los chicos con la capacidad de sacarlo adelante. Siento un grupo unido y con mucho talento"

Asegura el entrenador zaragocista que estas algo más de dos semanas no han aumentado su temor al descenso pese a no lograr una victoria, porque "miedo no he tenido nunca, para nada, estoy más sensibilizado con la situación tras este tiempo, veo a los chicos con la capacidad de sacarlo adelante. Siento un grupo unido y con mucho talento", sentenció, quedándose solo con los aspectos positivos que percibe en este tiempo y destacó la importancia de la sesión en La Romareda de este sábado en la que podrá estar el público: "Cada día los veo mejor, se están adaptando a nuestra manera de trabajar, su cabeza se ha liberado, nos vamos a reencontrar en el entrenamiento a puerta abierta con nuestra gente que creo que le viene bien, si conseguimos la unión que estamos en el llamamiento, los chicos se van a desbloquear y necesitamos la mejor versión de cada uno. Tenemos que dar un paso al frente para salir de esta situación".

"Hemos dedicado esta semana varias horas al balón parado. Creo que los chicos han entendido que en esta categoría es decisivo, para nosotros lo está siendo para mal y entonces tienen que mejorar y asumir la responsabilidad. Al margen del entrenamiento, es una cuestión de capacidad, inteligencia, intensidad y ganar al que tienes enfrente"

Ese paso al frente también se tiene que dar en la estrategia, donde el Zaragoza ha repetido errores en los dos partidos, que han costado goles de saque de esquina, tanto ante el Córdoba como en Santander: "Esta semana creo que hemos dedicado entre dos y tres horas a ver vídeos y trabajarlo. Creo que los chicos han entendido que en esta categoría el balón partido es decisivo, para nosotros lo está siendo para mal y entonces tienen que mejorar y asumir la responsabilidad. Al margen del entrenamiento, es una cuestión de capacidad, inteligencia, intensidad y ganar al que tienes enfrente. Si te ganan ese duelo, la preparación que hagas no vale para nada", reflejó el entrenador, que espera este domingo un choque muy duro, ya que "el Mirandés está muy bien trabajado. Evidentemente necesitamos transmitir energía, habrá momentos en los que suframos, que en cada instante del partido todo el mundo esté dispuesto a sufrir, atacar, defender... Si tienen la capacidad de estar concentrados los 90 minutos lo van a sacar adelante porque tienen talento".

"A ver si Keidi puede estar en la convocatoria, necesitamos a todos" El entrenador no quiso descartar a Keidi Bare para el partido de este domingo pese a que lleva tres semanas de baja por una lesión en el sóleo antes del partido ante el Almería y que el jueves trabajó al margen y este viernes también lo hizo en la parte que se pudo ver del entrenamiento por los medios, mientras a Nieto y a Lluís López sí los confirmó como bajas. "Están siguiendo los procesos que nos habíamos marcado, no queremos correr riesgos con ninguno porque son jugadores importantes y vamos a ver si Keidi puede estar en convocatoria para participar algo de tiempo y poco a poco que vayamos reforzando el equipo y sumando más jugadores en la causa que los necesitamos a todos", dijo Gabi, que calificó de "muy importante" la ausencia de Toni Moya por sanción tras ver la quinta amarilla en Santander, aunque aclaró que la de centrocampista "es la posición mejor cubierta que tenemos. Hay alternativas. Ahora lo importante no es el nombre sino que tengan la capacidad de saber a lo que se enfrentan".

Aketxe y Bazdar

El Zaragoza jugará en un horario poco habitual, a las dos de la tarde, y por eso el entrenador ha dispuesto hasta dos sesiones esta semana en esa franja para pulir "los detalles. Hemos intentado hacerlos habituar el desayuno, la comida, lo que tienen que comer... para que cuando llegue el domingo no se vean afectados", reflejó el míster zaragocista, que a nivel personal habló de Aketxe, con el que no está contando en demasía, saliendo desde el banquillo y con poco más de 20 minutos entre ambos encuentros con el nuevo míster: "He hablado esta semana con él y , como en todos, su rendimiento no ha sido bueno. Es un jugador muy importante y espero ver su mejor versión de aquí en adelante, juegue un minuto o los 90, porque tiene la capacidad de ser decisivo, conoce la categoría, y el año pasado fue uno de los más importantes en Segunda".

"A Bazdar lo veo con mucho ímpetu, el miércoles y el jueves hizo dos sesiones espectaculares. Quiere ayudar al equipo y tiene esa capacidad de desborde, el desequilibrio y el remate. Es un jugador importante y de cara al futuro lo será todavía más"

Por último, también espera lo mejor de Bazdar, que ante el Córdoba no jugó por estar con Bosnia y fue suplente saliendo del banquillo en la segunda parte en Santander para que el domingo apunte a jugar de inicio: "Lo veo con mucho ímpetu, el miércoles y el jueves hizo dos sesiones espectaculares. Quiere ayudar al equipo y tiene esa capacidad de desborde, el ímpetu, el desequilibrio y el remate. Es un jugador muy importante y de cara al futuro lo será todavía más", cerró Gabi.