Iván Azón sufre una leve recaída de su lesión y prolonga su baja en el Como

No está teniendo suerte Iván Azón en el inicio de su etapa en el Como 1907, al que se marchó traspasado el pasado 3 de febrero por 2 millones de euros, más otro medio millón si alcanza los 50 partidos en la entidad italiana, con la que firmó hasta 2029. Más de dos meses después desde aquella salida sobre la bocina del mercado, sigue sin jugar y Cesc Fábregas no lo citó en el partido de este sábado ante el Monza, donde el equipo del exzaragocista ganó 1-3 y avanza con paso firme a la permanencia en la Serie A. El delantero ha tenido una leve recaída, según algunas fuentes, de esa lesión en el sóleo que sufrió el 26 de enero en La Rosaleda, en el último partido que ha ganado el Real Zaragoza y en el que Azón ha jugado.

El entrenador del Como solo explicó en la rueda de prensa anterior al partido ante el Monza que Azón estaba "fatigado" y no se encontraba en gran forma para afrontar el duelo de este sábado, por lo que no le incluyó en la citación tras hacerlo por primera vez en el choque ante el Empoli después del parón por selecciones, aunque el zaragozano se quedó en el banquillo y no jugó ningún minuto. Ahora, hay que ver que supone esa reaparición de molestias en la zona del sóleo, un músculo muy delicado y en el que el ariete sufrió una importante rotura en La Rosaleda, y si se pierde algún choque más del disputado este sábado ante el Monza.

Tras ese encuentro al campeonato italiano, que acaba el 18 de mayo, le restarán siete fechas y la seguridad en que Azón podrá debutar en esta temporada es absoluta, pero de momento debe parar teniendo en cuenta que ya se ha perdido los choques ante la Juve, la Fiorentina, el Nápoles, la Roma, el Venezia y el Milan, antes del parón de selecciones, donde el delantero estuvo con su equipo en un stage en Marbella, para ir citado ante el Empoli, sin jugar, y no hacerlo al ser baja frente al Monza. En total, ocho partidos ya sin poder estrenarse en la plaza de ariete del Como.