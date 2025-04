Francho, de lateral, Liso y Aketxe, posibles cambios ante el Mirandés

El Real Zaragoza tiene que hacer para la final ante el Mirandés de este domingo dos cambios obligados con respecto a la derrota en Santander por las bajas de los sancionados Toni Moya e Iván Calero y Gabi Fernández, que mantendrá el esquema 4-4-2 que ha dibujado en los dos partidos que lleva en el banquillo, se plantea varias novedades más en el once.

Así, durante la semana ha ensayado con Francho Serrano de lateral derecho, por la baja de Calero y pese a que tiene a Luna en buenas condiciones y tras darle la camiseta de titular al canterano ante el Córdoba, y con Aketxe, que no ha jugado de titular con el entrenador madrileño, y que partiría en la banda derecha del ataque.

Clemente o Tasende

También se espera un cambio en la zona izquierda de la defensa, porque Clemente, que hasta hora ha sido suplente con Gabi, puede ocupar el lateral, aunque a lo largo de la semana el entrenador ha probado con el canterano y con Tasende. El defensa gallego descuidó la marca en el primer gol del Racing, de Pablo Rodríguez de cabeza y tras un saque de esquina en corto. Jair y Vital continuarán en el eje de la zaga zaragocista.

Además, con respecto al partido ante el Racing, donde el Zaragoza buscó tener el mayor gobierno posible de la medular jugando con hasta cuatro centrocampistas, con Guti más volcado a la izquierda y Francho a la derecha, el técnico apunta a apostar por afilar más al equipo en la banda izquierda con la entrada de Liso, que salió tras el descanso en El Sardinero. Mientras, Guti centraría su posición y jugaría en el medio y no acostado a una banda para situarse junto a Kervin Arriaga, inamovible para Gabi como centrocampista.

La bala de Bazdar

Arriba, la duda podría estar en la presencia de Bazdar, pero las pruebas de la semana invitan a pensar en que mantendrá a Soberón y a Dani Gómez en la dupla de ataque y se guardará en la recámara al internacional bosnio. Eso es lo que ha probado esta semana, porque este sábado, en el entrenamiento a puerta abierta apenas ensayó, más allá de un ejercicio defensivo en el que mezcló los zagueros y Gabi no dio pistas, teniendo en cuenta que el trabajo de pizarra de la semana lo hizo sobre todo en las sesiones del miércoles y el jueves, ambas en La Romareda.

En la sesión no estuvo Keidi Bare, que sumará su cuarto partido seguido fuera tras caer antes del duelo frente al Almería con una lesión en el sóleo. Gabi no lo quiso descartar el viernes, pero ya se sabía que sus opciones eran nulas en la práctica y que no se iban a correr riesgos, con la vista puesta con él y con Lluís López, que también hizo rehabilitación en la Ciudad Deportiva por su lesión en el isquio, en el partido ante el Eibar. Nieto estuvo La Romareda, pero solo hizo parte de la sesión, ya que también es baja ante el Mirandés. Mientras, Lucas Terrer y el meta Acín estarán en la citación que este domingo dará el entrenador.