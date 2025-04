El rival del Real Zaragoza: el milagro del Mirandés

El Mirandés, rival este domingo del Real Zaragoza, está siendo sin duda una de las grandes sorpresas de la temporada. El club burgalés, que cumple su undécima temporada en Segunda División en dos etapas diferentes, las dos en el siglo XXI pues antes nunca había pasado de Segunda B, partía con el objetivo de mantenerse un año más en la segunda categoría del fútbol español, pero el acierto con los fichajes, la solidez defensiva con solo 29 en contra, los 16 tantos de Panichelli y la fortaleza en Anduva son algunas de las razones que explican el milagro del equipo de Alessio Lisci. Está a un solo punto del ascenso directo y ha sido líder de la categoría en varias jornadas.

El acierto en los fichajes, la mayoría de ellos como cedidos.

Con el cuarto límite salarial más bajo de la categoría (4.542.00 millones en el último cálculo de LaLiga), la precisión en el mercado es clave. Y Alfredo Merino, el director deportivo, lo tiene claro, por eso apuesta por jugadores libres o cedidos y así ha reforzado el equipo también esta temporada. Se hizo con los servicios de Raúl Fernández, Julio Alonso, Postigo y Tachi, que llegaron con la carta de libertad bajo el brazo, y el resto fueron cesiones de jugadores jóvenes de clubs de Primera. Entre ellos destaca Panichelli y sus 16 goles, claro. 17 incorporaciones ha llevado a cabo el club en las dos ventanas de fichajes con un coste de cero euros.

La continuidad de Lisci en el banquillo.

El técnico italiano fue la gran apuesta de Alfredo Merino para reemplazar a Joseba Etxeberría la temporada pasada. En su primer curso logró el objetivo, mantener al Mirandés en Segunda. El segundo, el actual, comenzó muy mal. En agosto no tenía jugadores suficientes y el club tuvo incluso que suspender un amistoso. Lisci ha confesado que pensó en marcharse de Miranda de Ebro, pero por suerte para el Mirandés no solo no lo hizo sino que el rendimiento que está obteniendo de sus futbolistas es extraordinario.

La explosión de Panichelli y un récord a tiro.

La apuesta por el punta argentino ha sido, sin duda, una de las más acertadas del Mirandés. Panichelli estaba en el Alavés necesitado de minutos tras sufrir una grave lesión de rodilla que le tuvo varios meses en el dique seco junto a Giuliano Simeone. En Anduva ha mostrado todo su potencial. Acumula 16 dianas, ocho en cada vuelta, y está a tan solo tres de convertirse en el mejor goleador del Mirandés en una temporada (19 tantos hizo Raúl García de Haro). Es el segundo mejor realizador de la categoría solo por detrás de Luis Suárez (22).

Anduva sí es un fortín.

Gran parte del éxito del Mirandés se ha cimentado en Anduva. No obstante, el conjunto burgalés es el mejor en casa con 42 puntos sumados en su feudo, donde solo ha perdido un partido: el Granada se llevó los tres puntos allá por el mes de octubre. Allí ha ganado los últimos seis partidos que ha disputado de manera consecutiva. Otra cosa es su faceta como visitante. Fuera de casa solo ha obtenido diez puntos y no gana desde el 22 de diciembre en Riazor. Lejos de Anduva ha hecho 16 goles y ha recibido 19, nueve más de los que ha encajado en su propio feudo.

Tres centrales y un sólido entramado defensivo.

Otra de las claves del éxito del Mirandés es la solidez defensiva del equipo, que solo ha recibido 29 goles, la segunda mejor cifra de Segunda División. El mejor en ese apartado es el Elche con 26. Lisci apuesta por una defensa de tres centrales, con el aragonés Tomeo como fijo, con dos carrileros con la que el equipo se siente muy cómodo. El dibujo permite al Mirandés estar protegido atrás pero también sumar en ataque porque los dos carrileros, Julio Alonso y Hugo Rincón, se suman con asiduidad al ataque poniendo incluso centros de gol. Los centrocampistas aportan equilibrio y contar arriba con los goles de Panichelli (16) e Izeta (10) termina de redondear el milagro de este Mirandés.