Vitamina zaragocista para espantar la mala racha

Keidi Bare no se entrena y ratifica su baja ante el Mirandés

En la sesión en La Romareda no se ha dejado ver Keidi Bare, que sumará su cuarto partido seguido fuera tras caer antes del duelo frente al Almería con una lesión en el sóleo izquierdo. Gabi no lo quiso descartar el viernes, pero ya se sabía que sus opciones eran nulas en la práctica y que no se iban a correr riesgos, con la vista puesta con él y con Lluís López, que también hizo rehabilitación en la Ciudad Deportiva por su lesión en el isquio que ya le hará llegar a su séptimo choque de baja, en el partido ante el Eibar. Nieto ha estado en La Romareda, pero solo hizo parte de la sesión, ya que también es baja mañana, lo mismo que Iván Calero y Toni Moya, que han completado el entrenamiento, pero están sancionados, el defensa por su roja en Santander y el medio por ciclo de amarillas. Mientras, Lucas Terrer y el meta Acín han trabajado de nuevo con el grupo y estarán en la citación contra el Mirandés.