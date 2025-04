Gabi: "Me había jugado una cena con los chicos si marcaba Jair de córner"

Feliz, muy feliz. Y aliviado. Si las más de 20.200 personas que acudieron a La Romareda se quitaron un peso de encima cuando el árbitro pitó el final del partido, hubo pocos que respiraran y soltaran más aire que Gabi Fernández. «Estoy destrozado, no sé los kilos que he perdido durante el encuentro», llegó a reconocer el técnico del Real Zaragoza. Mereció la pena. Porque la primera victoria del madrileño desde que llegó al banquillo supone que su equipo salga de los puestos de descenso tras un choque que para el entrenador «cambia la dinámica y debe suponer un punto de inflexión».

La cabeza de Jair espantó los males zaragocistas, aunque Gabi aseguró que el central no fue el único que envió ese balón al fondo de la red. «El gol de Jair es parte de La Romareda. Conseguir la permanencia sin la afición es imposible y han estado de matrícula de honor. Nos han empujado en los peores momentos a seguir compitiendo», subrayó el técnico. Ese tanto desató la euforia en la grada y esa alegría desmedida llegó también, una vez finalizado el partido, a los futbolistas: «Los chicos se merecían esta victoria. Por lo que más contento estoy es por los jugadores, se han liberado».

De hecho, Gabi aseguró que lo que más se ha modificado en estas semanas que lleva al frente del Real Zaragoza es la mentalidad de los suyos. «Ha cambiado la frustración de los chicos, tenían miedo a equivocarse y se escondían. Hoy nadie se ha escondido, han asumido responsabilidad con y sin balón y han mirado por el grupo», explicó un entrenador que también ve por fin los frutos de su esfuerzo. «Estoy feliz por el equipo y la ciudad. Estamos haciendo un gran trabajo. Quiero disfrutar el momento, pero, desde el martes, a seguir trabajando», indicó Gabi, que había insistido mucho en el balón parado por la semana y al final fue en un saque de esquina donde logró su particular gol de oro el Zaragoza, un tanto que le va a obligar rascarse el bolsillo al técnico. «Le prometí a los chicos que si marcaba Jair de córner les pagaba una cena, me va a salir cara la victoria», aseguró Gabi entre risas. Seguro que no le importaría que esa operación se repitiera jornada tras jornada. «Ya he dicho muchas veces que el balón parado es decisivo. Otras veces nos ha tocado sufrirlo en contra, llevamos toda la semana trabajando la estrategia. Los chicos han creído en ello», subrayó el madrileño.

Eso sí, el vital triunfo ante el Mirandés es solo un alivio momentáneo, porque el peligro no ha pasado ni mucho menos y sigue bien cerca. «Hay que seguir porque no hemos hecho nada», advirtió Gabi, aunque se mostró muy positivo con respecto al futuro. «Solo podemos ir a más», señaló. Ocho finales le quedan al Real Zaragoza y su técnico ya está pensando en la siguiente, el sábado que viene y de nuevo al calor de su afición. Y Gabi ya ha empezado a calentar el ambiente. «Imagina lo que se va a vivir en La Romareda ante el Eibar», remató el entrenador zaragocista.