La redención de Jair. "Ha sido una temporada muy dura a nivel personal"

El gol de Jair que supuso la victoria del Real Zaragoza ante el Mirandés llegó tras la temporada más difícil del central desde que llegó en 2020 y fue indiscutible en las cuatro anteriores. Señalado por Víctor Fernández como descarte, se le dijo desde el cuerpo técnico que no contaba, incluso con palabras duras, pero no se le permitió salir en verano al no llegar un central y en enero también pudo irse pero sin llegar refuerzos en el eje tampoco se abrió la puerta, un calvario que el zaguero, al que también se le retiró la capitanía, ya que dejó de ser el segundo tras Cristian, ha sobrellevado y que admitió de forma indirecta tras el partido. “Ha sido una temporada muy dura a nivel personal por todo lo que he tenido que vivir, es el pasado y hay que seguir mirando hacia delante. No puedo andar machacándome, estaría hundido y eso no se lo merece el equipo porque no podría rendir como se merece el Zaragoza. Miré para delante y lo hago siempre, ahora tengo la suerte de tener la confianza del míster y quiero seguir aprovechándolo”, dijo Jair, ahora fijo con Gabi.

Con Víctor acabó por tener algo de espacio tras estar inédito muchas semanas y tuvo más con Ramírez para que en esta segunda vuelta esté contando con muchos más minutos que en la primera, con un gol vital que llega tras el fallo contra el Racing que costó el 2-0, de Andrés Martín. "Esto es el fútbol, el fallo en Santander me jode muchísimo, por lo que significa a nivel de grupo. Fue un golpe duro, pero solo me quedaba seguir trabajando y mirar hacia delante. Hoy he tenido la fortuna de marcar y a seguir”, dijo Jair, feliz por su tanto de cabeza en un córner, que supuso que Gabi tenga que pagar una cena al vestuario como así se jugó el técnico. “Es una forma de motivarnos, de motivarme a mí, para hacer goles de estrategia y sacar el partido. Estoy muy feliz por mí y por lo que significa para el grupo y para la afición ese tanto”.

El central, de ascendencia caboverdiana, admitió la felicidad del grupo, ya que “necesitábamos la victoria, ganar ante toda la afición que ha venido, ha sido un chute de energía a favor y lo hemos celebrado mucho en el vestuario pero hay que ir con calma y los pies en el suelo, porque queda obviamente trabajo por hacer. Hay que seguir, se ha hecho un trabajo magnífico y es la línea. Hay que darlo todo hasta el último partido”, aseveró Jair, que resaltó la importancia de la grada: “Qué vamos a decir… Ha sido un espectáculo, algo maravilloso. Mirabas a la grada y ves esa energía, todo lleno, es muy bonito. Que sigan ayudándonos porque se agradece muchísimo”.

Por último, el defensa subrayó el valor de ese triunfo ante el Mirandés: “Ojalá sea el punto de inflexión para seguir ganando, nos hace falta y el equipo con esto coge aire y confianza. Hay que trabajar duro y sacar los siguientes puntos”, dijo el zaragocista, que admitió que ese botín supone un importante factor de liberación para la plantilla. “Es normal que hubiera cabezas bloqueadas, te metes en el bucle de empates y derrotas y la situación es difícil para todos. Es que también lo sufrimos y lo pasamos mal porque somos personas. El partido tiene que servir para darle una vuelta al chip y liberarse, para tratar de hacer más encuentros serios y juntos y ganar como sea”.