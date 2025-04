Gabi lo tiene claro con Arriaga, es pivote

Cuando se le preguntó tras su fichaje el 14 de enero a Kervin Arriaga por su posición en el campo al llegar al Zaragoza, el hondureño no se fue por las ramas. Donde otros hubieran tirado de diplomacia, él fue claro: "Mi posición natural es de pivote y de mediocentro. He actuado en algunos juegos (partidos) también de central pero mi posición natural es pivote", dijo con rotundidad, aludiendo a la etapa de Savo Milosevic en el Partizan, donde se movió siempre en la defensa, aunque el técnico y exjugador zaragocista, lo explicaba en las necesidades por las bajas del conjunto serbio.

Lo cierto es que Arriaga, en sus inicios y en la selección de Honduras, ha sido siempre pivote, y solo de forma puntual se movió en el eje en Minnesota, en la MLS de Estados Unidos, y con Milosevic en el club serbio, que lo cedió al Zaragoza, donde en estos tres meses en el conjunto aragonés ha combinado ambos puestos, con una mejor aportación de centrocampista, muy por encima de hecho. Así, los dos triunfos que ha vivido el Zaragoza en este 2025 han sido con Kervin Arriaga de pivote, en Málaga y ante el Mirandés, con dos grandes partidos del futbolista hondureño.

Arriaga, con un total de 900 minutos de blanquillo, ha disputado 540 de ellos de pivote (7 partidos con dos victorias, dos empates y tres derrotas de balance). Se estrenó en el empate ante el Tenerife saliendo en la segunda parte por Marc Aguado. Ramírez lo mantuvo ahí en La Rosaleda, con triunfo, y en el empate ante el Cádiz, con muy buen nivel del jugador en esos primeros encuentros, barriendo en el medio y destacando por su poder aéreo y su capacidad táctica. También jugó en ese puesto contra el Burgos, con derrota, cuando la apuesta del entrenador canario giró por completo en un plan más ofensivo y hasta con rombo en el medio en ese duelo, y ya en el último partido de esa etapa, en Almería, cuando con el equipo muerto y el técnico sentenciado, recuperó la zaga de tres centrales y al hondureño le situó por delante, aunque nada frenó la caída zaragocisa en ese choque.

Mientras, con Gabi y tras perderse el duelo ante el Córdoba por jugar con Honduras el doble enfrentamiento ante Bermudas para llegar a la Copa Oro, donde también jugó en el medio y repartió dos asistencias, se estrenó en Santander de inicio y solo jugó 45 minutos por el cansancio del viaje y de esos encuentros internacionles. Contra el Mirandés, donde a sus virtudes ya expuestas en los primeros partidos con Ramírez, le añadió más llegada, firmó un gran encuentro, probablemente el más completo de zaragocista, teniendo en cuenta que su nivel ha sido alto en la mayoría de encuentros.

Su estreno de central (360 minutos en cuatro citas) fue ante el Albacete, en una zaga de tres con Vital y Lluís López, con derrota en ese partido, mientras que ante el Granada, el Sporting y el Eldense jugó atrás pero en defensa de cuatro. Con el conjunto nazarí y el sportinguista, con tablas en ambos duelos, lo hizo con Jair de pareja, con Lluís lesionado y Vital castigado, mientras que contra el Eldense, con debacle incluida por 2-4, Jair no pudo jugar por sanción y Kervin formó con Clemente.

Gabi lo ha tenido muy claro hasta ahora con Arriaga y la recuperación inminente de Lluís López (se le espera ante el Eibar tras siete partidos de baja) y el buen nivel de Vital y Jair dejan claro que no moverá a Arriaga de la posición donde más ha jugado en su carrera y en la que más rendimiento sin duda da el hondureño. Está cedido con opción de compra por el Partizan, obligatoria por 600.000 euros en caso de ascenso y en la que el Zaragoza ya le expresó al club serbio la idea de ficharlo aunque no se suba y hasta en un escenario de descenso a Primera RFEF, para luego revenderlo en ese caso. El Partizan accede a una rebaja en esa cantidad, pero espera empezar a negociar en breve, algo que aún no se ha producido. Si la negociación, como se espera, llega a buen puerto y el Zaragoza no baja a Primera RFEF, Arriaga será blanquillo hasta 2028.