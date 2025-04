La intrahistoria de la capitanía de Calero en el Ciutat

Sorprendió ver a Iván Calero llevar el brazalete de capitán del Real Zaragoza ante el Levante, una imagen que estaba justificada porque el lateral madrileño forma parte del cuarteto en esa plaza tras la salida de Cristian Álvarez, con su retirada en enero después de otra lesión muscular. Jair, que lleva en el equipo desde 2020 y que en verano fue descabalgado, pudo coger a comienzos de febrero de nuevo esa capitanía en la imagen al saltar al césped, pero declinó esa opción al intuir que iba a jugar muy poco con Ramírez, algo que ya no se cumplió con el canario y mucho menos con Gabi, para el que es fijo.

Jair, que solo había sido titular con el Cádiz por la baja de Lluís en el primer mes de Ramírez, entendió en ese momento que era mejor que la capitanía la cogiera otro jugador que fuera a tener más oportunidades en un año que está siendo muy difícil para él tras ser descartado por Víctor en verano. De todos modos, la figura de Jair como capitán dentro del vestuario sí se ha mantenido aunque no haya portado el brazalete fuera.

Nieto, el otro jugador al que se le apartó de la capitanía en verano, estaba tras el mercado de enero lesionado en una falange de un dedo del pie y tampoco completó un cuarteto que sí hizo Calero, que arribó en julio traspasado del Cartagena por 300.000 euros más incentivos y que en lo que va de temporada ha estado lejos del nivel que se esperaba cuando llegó como refuerzo con rol de titular en el lateral diestro. Ha jugado 31 partidos de Liga, 26 de ellos de inicio y en el Ciutat estrenó una capitanía que en este curso han portado de inicio en un partido Lluís López, primer capitán del equipo, y Francho, mientras que Keidi Bare solo lo hizo ante el Cádiz. Curiosamente, en Copa, Nieto y Jair sí fueron capitanes, ante el Hospitalet el lateral y contra el Granada el central.

La decisión tras el verano

Ante el Levante, el albanés sumó su sexto partido de baja por su lesión en el sóleo, Francho, capitán habitual en las últimas semanas, no jugó por una sobrecarga y Lluís López lleva nueve citas fuera por lesión. Así le tocó el turno a Calero, que estrenó su capitanía tras la decisión tomada por la plantilla tras el mercado invernal y con el adiós de Cristian. En verano, Maikel Mesa puso rumbo hacia el Tenerife, Nieto y Jair dejaron sus plazas en la capitanía después de que los dos pudieran salir en esa ventana estival de fichajes, a lo que el lateral se negó cuando estaba cerca de volver tras su larga lesión y con Jair no hubo acuerdo con otros clubs para su salida o se le cerró la puerta por no llegar un central (Lekovic).

Francho, Cristian, Lluís López y Keidi Bare, al acabar el mercado de verano comn el brazalete. / REAL ZARAGOZA

Así, la imagen al acabar el mercado de verano la publicó el propio Zaragoza, con Cristian Álvarez, pese a que tampoco iba a contar mucho con Víctor, como luego se demostró, en el centro, escoltado por Francho Serrano, que estrenaba ese honor tras llegar a la plantilla en 2020 desde la cantera, Lluís López, que ha ejercido de primer capitán en esta temporada, los tres por votación de la plantilla, mientras que Keidi Bare, uno de los fichajes del verano, fue elegido por el técnico por su carácter y liderazgo, aunque el centrocampista albanés se ha perdido muchos partidos por lesión en este curso, un total de 15 por el momento, entre lesiones y sanciones.