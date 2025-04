“No tengo miedo al descenso del Zaragoza, Gabi lo sacará seguro”

Tremendo el derbi que viene…

Está la cosa delicada, sí. Uno, el Zaragoza, peleando por salir de abajo y el otro, el Huesca, intentando meterse en puestos de ascenso o al menos de playoff. Un derbi intenso, sin duda.

¿Qué le sorprende más: la gran temporada del Huesca o la nefasta del Zaragoza?

Lo del Zaragoza, sin duda. Es duro y triste ver así a un equipo con tanta historia detrás y muchos años en Primera, un campo nuevo en ciernes y una afición exigente que siempre está ahí pase lo que pase. La gran campaña del Huesca viene a confirmar que, en esta categoría, si haces buenos partidos, eres correcto y sabes lo que haces, los resultados acompañan y estás ahí.

Llueve sobre mojado en Zaragoza. Cinco temporadas seguidas luchando por no bajar y doce consecutivas en Segunda…

Son muchas, sí, pero estoy seguro de que al final tendrá que haber una temporada, ojalá la próxima, en la que rompa de una vez y demuestre que se merece estar arriba, en ascenso o al menos en playoff. Algún año se tiene que acabar esto y espero que sea pronto.

Cuatro entrenadores, el director deportivo destituido…¿qué está pasando?

Es difícil de saber, pero lo que está claro es que cuando se cambia tantas veces de entrenador algo no está cuadrando. Cada técnico necesita un mínimo periodo de adaptación a sus jugadores y los futbolistas también para saber lo que quiere su entrenador. Pero aquí la presión también cuenta mucho y más cuando te metes ahí abajo y necesitas resultados inmediatos. Ya le digo, cuando cambias tantas veces de técnico es que algo no está cuadrando. Alguna vez habrá que romper con todo esto y crear un equipo competitivo para pelear por salir de esta categoría y aspirar, al menos, al playoff.

¿Es de los que no se pierde un partido? ¿Va a La Romareda?

A La Romareda no, porque se pasan muchos nervios. La gente está acostumbrada a ir al campo a disfrutar y ahora, con toda la presión y la preocupación que hay, a los propios jugadores se les ve muy nerviosos y tensionados en cuanto pita el árbitro. Y supongo que en el campo se pasarán unos nervios terribles también, así que los veo en casa y, si puedo, no me pierdo un partido.

Estuvo seis temporadas en el Zaragoza y solo una en el Huesca. ¿Corazón dividido o no tanto?

Un poco de todo, aunque voy más con el Zaragoza. Vivo aquí desde hace muchos años, jugué bastantes temporadas aquí y eso tira. En el Huesca estuve poco, pero muy a gusto y me trataron muy bien. ¿Corazón dividido? Un poco sí.

¿Tiene miedo?

¿Al descenso? No, creo que al final lo van a sacar. Desde fuera se ha visto que Gabi ha entrado bien, con un mensaje que ha calado en la plantilla. Aparte, el equipo va funcionando, aunque poco a poco y creo que al final lo sacarán, seguro.

Usted coincidió con Gabi e Hidalgo en aquella plantilla del Zaragoza en la temporada 2008-2009. ¿Cómo son?

Con Hidalgo coincidí poco, pero con Gabi estuve varios años. Es un entrenador de la escuela de Simeone pero que se tiene que adaptar a los jugadores que pueda tener. Hidalgo es un técnico inteligente que saca lo mejor de sus futbolistas, así que preveo un derbi como una partida de ajedrez y todo muy medido. Disputado, como todos los derbis.

¿Gabi ya tenía madera de entrenador cuando jugaba?

Sí, sí. Le gusta ese rol y ahora lo tiene que sacar por él, por el club y por la afición. Fue capitán conmigo y tiene madera de líder. Ahora necesita sobre todo trabajo y unión, como él ha dicho en varias ocasiones.

El Huesca acude con numerosas bajas pero el Zaragoza es de los peores locales de Segunda y derrocha errores graves atrás. ¿Dónde estará la clave?

Al Zaragoza le vienen penalizando mucho los errores defensivos y eso se paga. Y más en una situación complicada como en la que se encuentra. Es verdad que el Huesca tiene bajas importantes, pero estoy convencido de que los que jueguen lo van a hacer igual de bien y que se lo pondrán difícil al Zaragoza. Pero el factor Romareda también juega y ya estamos viendo cómo está la gente en cada partido. Y eso pesa. Ya le digo, una partida de ajedrez en la que será vital no cometer errores.

¿Hasta dónde puede llegar el Huesca?

Está ahí. Siempre hay un equipo que pega un arreón al final y se mete arriba del todo sin que nadie lo espere. No sé si le pesará tantas bajas, pero, desde luego, puede estar arriba, sin duda.

¿Qué es lo mejor de cada equipo?

Creo que el Zaragoza tiene capacidad para ganar si no comete errores. Los dos equipos se conocen mucho y creo que será un duelo muy táctico. El Huesca es más compacto y si el Zaragoza le da alguna facilidad, seguro que hará un gol o varios. Pero el Zaragoza puede hacer daño si es efectivo aunque, insisto, tanto en el área rival como en la propia.

Entonces, ¿el Zaragoza es ligero favorito para usted?

Sí, es que creo que el factor Romareda se nota, aunque a algunos equipos les va mejor y a otros peor. Creo que en esta ocasión puede ser favorable al Zaragoza.

Usted echó raíces en Zaragoza. ¿Cómo le va?

Bien, tras estar en el cuerpo técnico de Ateca o Botorrita estamos con proyectos para el año que viene en Regional. Poco a poco. Ya sabe, en esto a veces pegas un salto grande y te estrellas. Estoy en una ciudad que me encanta y donde me he quedado a vivir.

¿Con qué sueña?

Ojalá pudiera entrenar algún día al Zaragoza, o a la selección uruguaya. Son cosas que siempre tienes en mente, aunque eso queda ahora lejos.