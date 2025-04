Pau Sans: "Nos lo merecemos y estoy seguro de que le daremos la vuelta a esto"

Pau Sans tiene dos cosas claras, que el Real Zaragoza merece salvarse y que el apoyo de La Romareda va a ser fundamental para lograrlo. El canterano admite que la situación en la que vive el equipo no es fácil pero está convencido del resultado final. "No es fácil, estamos ahí abajo peleando por algo que no es lo que queremos ni lo que debíamos estar, pero ahora es lo que toca y creo que el equipo está con ganas de darle la vuelta porque nos lo merecemos, entrenamos muy bien, lo dejamos todo en cada partido y en cada entrenamiento y estoy seguro de que le daremos la vuelta a esto", asevera tajante en unas declaraciones servidas por el propio club.

El siguiente partido para el Real Zaragoza es el derbi, que siempre es especial para los canteranos. "Tenemos muchas ganas de conseguir las victorias, que creo que nos las merecemos. Al final es un derbi y la gente de la casa lo sentimos mucho, espero que la afición también y que con ellos podamos sacar los tres puntos", señala Sans, que todavía no ha sido titular con Gabi a pesar de su buen hacer en los minutos que está en el campo.

La unión entre grada y jugadores será fundamental para el éxito en este duelo. "Al final tú ibas a La Romareda para ver el ambiente, ya desde fuera y luego dentro viendo la gente cómo anima y cómo pelea, eso se tiene que ver también en los jugadores, que tenemos que ir a cada duelo a muerte porque sabemos lo que significa este partido para la ciudad, queremos los tres puntos y al final creo que los conseguiremos", señala Pau Sans.

Por eso, por la importancia que tienen, el canterano pide el apoyo de los aficionados. "Entrar en el campo y ver el ambiente que hay es un chute de energía para cualquier jugador, ver a la gente que es de tu ciudad que luchan que anima, y que quieren lo mismo que tú que es ganar y que el Zaragoza esté donde se merece. Pedirles que sean ellos que nos ayuden, nos arropen. En La Romareda son el jugador número 12 que nos tiene que dar la victoria", concluye.