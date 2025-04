Lluís López: "Veo cómo entrenamos y estoy muy traquilo porque seguro que van a salir las cosas bien"

Más de dos meses ha estado de baja Lluís López por una lesión en el bíceps femoral derecho de la que ya está recuperado y todo apunta a que su regreso se dará por fin en el derbi del Real Zaragoza ante el Huesca y en el once por la baja por sanción de Vital. El capitán ha mostrado este jueves su seguridad en que se va a superar la complicada situación que se vive, porque "el equipo es muy consciente de que tiene que mejorar, el estado emocional nos está costando más, por no revertir la situación, pero somos muy conscientes y queremos sacar el objetivo como sea, el equipo va a estar a tope con ello. Veo cómo entrenamos y estoy muy tranquilo porque seguro que van a salir las cosas muy bien", aseguró el central zaragocista, que no hace cuentas de los puntos necesarios para la permanencia. "Miro a ganar los tres puntos siguientes y después otros tres para lograr la salvación lo antes posible. Lo único que pienso es en ganar los seis partidos que quedan".

La temporada se ha ido complicando mucho para el Zaragoza, que era líder en la jornada cuarta y que ahora, a falta de seis partidos, solo tiene dos de renta con el descenso. "Nadie quería estar ahí, más viendo cómo empezamos al principio, se nos ha ido complicando, por la mala racha, por no levantar cabeza, con varios entrenadores... Todo ha hecho mella. Ahora estamos con el míster a muerte, tenemos claro que con él vamos a sacar la situación y todo pasa por el domingo, sabemos de la importancia para el club de este partido ante el Huesca, para la afición y para todo Aragón", sentenció Lluís López, que no ha podido jugar ninguno de los 5 partidos con Gabi ya que su baja se ha prolongado durante nueve encuentros, algo más de dos meses (desde el 19 de febrero, no estando ante Granada, Sporting, Eldense, Almería, Córdoba, Racing, Mirandés, Eibar y Levante).

"Gabi nos ha inculcado el compromiso, el orgullo y la responsabilidad que supone el Zaragoza, estamos identificados con eso, con la pasión que nos transmite y el equipo va adelante con la idea que el míster tiene"

"Gabi nos ha transmitido mucho la idea de estar juntos en defensa y nos ha inculcado el compromiso, el orgullo y la responsabilidad que supone el Zaragoza, estamos identificados con eso, con la pasión que nos transmite y el equipo va adelante con la idea que el míster tiene", añadió el capitán sobre la llegada del entrenador madrileño, que no ha logrado una mejoría absoluta en resultados, con solo 5 puntos de 15 posibles, ni en los goles encajados, ya que el Zaragoza es el tercero que más tantos recibe en toda la Liga, con una media de dos por partido con el nuevo técnico. "Es un cúmulo de situaciones y los errores individuales nos penalizan, en esta dinámica que llevamos cualquier situación nos va en contra, por eso nos está costando más y también está la falta de confianza porque los resultados no se dan. El equipo está en eso, en ser más seguros en defensa, estar más juntos y en poner en práctica las ideas del entrenador", añadió.

Tras nueve partidos de baja y en plena caída del equipo Lluís López, que hasta su lesión era el futbolista con más minutos, ha reconocido que lo ha pasado "muy mal, porque sabes que puedes ayudar poco, aunque he intentado siempre estar cerca y apoyar", afirmó el defensa, que vivió en el bíceps femoral derecho y en un entrenamiento antes de jugar en Granada "una de las primeras lesiones musculares de mi carrera, me lo he tomado como una experiencia, un aprendizaje y ahora me siento con muchas ganas de estar con mis compañeros". No viajó al Ciutat para jugar ante el Levante tras completar la semana de entrenamientos porque "era parte de la recuperación y poder ganar algunos días más, ya que allí era prácticamente imposible que jugara. Estoy a disposición del míster para lo que necesite, si son noventa pues noventa minutos, si son 25, pues 25", aseguró.

"Cuando jugamos fuera ya te pone los pelos de punta ver cómo sienten al Zaragoza y en La Romareda se está dando una comunión impresionante que nos va a ayudar mucho. No les podemos pedir nada a los aficionados, necesitamos darles y los partidos aquí van a ser fundamentales"

Es un partido ante el Huesca que "es muy especial, a mí me ha tocado jugarlos y estar en el banquillo. Desde que llegas al club sabes que es especial, de esos partidos que gustan jugar y sobre todo ganar. Todos los que estamos aquí se lo intentamos inculcar a los que llegan la importancia que tiene ganar este encuentro y ahora mucho más marcado por la situación. Necesitamos esos tres puntos y vamos a ir a por ello", dijo Lluís, convencido de que las bajas no van a afectar al Huesca, ya que "serán un rival muy difícil, pero intentaremos pasarles por encima", y de que el factor de jugar en casa va a ser decisivo. "Cuando jugamos fuera ya te pone los pelos de punta ver cómo sienten al Zaragoza y en La Romareda se está dando una comunión impresionante que nos va a ayudar mucho. No les podemos pedir nada a los aficionados, necesitamos darles y los partidos aquí van a ser fundamentales".

Su renovación, a la espera

Acaba contrato el central catalán en junio, tras cuatro años de zaragocista y una renovación en 2023, y no tiene prórroga por partidos, una negociación que no se ha iniciado y de la que está a la espera, ya que la ausencia de un director deportivo desde la marcha de Cordero a mediados de marzo ha frenado cualquier intención en ese sentido. "Con Juan Carlos tuve un par de conversaciones para mirar de sentarnos a hablar y llegar a un acuerdo, pero después de su salida no hubo novedad alguna. Tendremos esa charla en su momento y decidiremos lo que creamos conveniente cada una de las partes", cerró el capitán zaragocista.