El resplandor del fichaje de Iván Calero y el eclipse de su rendimiento

Iván Calero había completado una temporada notable en el Cartagena. En la reconstrucción masiva que Víctor Fernández exigió y que la SAD secundó como un dogma de fe, el Real Zaragoza se lanzó a por el lateral. Se lo arrancó a su club de origen a cambio de un traspaso y lo firmó hasta 2027. Parecía una apuesta segura por un futbolista muy hecho, que llegó al equipo con 29 años y que acaba de cumplir 30, en su madurez, poderoso físicamente y con bagaje en Segunda División.

La carta de presentación de Calero era buena. Un lateral de largo recorrido, poderoso para ir y venir y preparado para la repetición de esfuerzos. En el Cartagena había dado cuatro asistencias y marcado un gol. Había llamado la atención. Uno de los contrapuntos curtidos y veteranos, pero todavía con una gran energía en sus piernas, en una plantilla que iba a ser joven y con ganas de comerse el mundo.

No solo ha sucedido con él, también con muchos otros como Aketxe, Keidi Bare, Vital, Marí, Adu Ares o el propio Tasende, un lateral con una marcada bipolaridad futbolística esta temporada, capaz de generar en altas cantidades en ataque pero frágil en defensa. Inesperadamente, Iván Calero está siendo una de las decepciones de la temporada por la distancia tan grande que ha habido entre su rendimiento y la expectativa de rendimiento creada con su fichaje en el verano. Parecía una carta ganadora y no lo ha sido.

Ahora mismo, el jugador da la impresión de estar sobrepasado. Sus últimos minutos en el campo del Levante retratan a un jugador frustrado por las circunstancias personales y engullido por las colectivas. En el 4-0 apenas encima a su par, lo que origina un centro cómodo que acaba en gol. Y en el 5-0 comete un penalti innecesario y consecuencia de la impotencia.

Producto de una inseguridad creciente, de entrar y salir del once por su bajo rendimiento, de cambiar de banda en función de las necesidades, Calero no se parece en nada a Calero. Es un jugador de un nivel superior al que está demostrando, sobre todo más consistente y regular. Le está ocurriendo a él como le ha sucedido a varios de los futbolistas que no han encontrado el rendimiento en esta temporada tan compleja.