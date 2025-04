Gabi y Antonio Hidalgo, de compañeros a rivales. "No sorprende nada que hayan llegado a ser entrenadores"

La temporada del último ascenso juntó en el Real Zaragoza a Gabi Fernández y a Antonio Hidalgo, bajo la batuta ambos centrocampistas de Marcelino García Toral y con una plantilla de elevadas prestaciones económicas que firmó el regreso a la élite en un solo año, aunque para entonces ya no estaría el actual entrenador del Huesca, que se marchó en enero cedido a Osasuna mientras el ahora técnico zaragocista ganaba galones y liderazgo en la medular blanquilla a pasos agigantados. Hidalgo y Gabi se ven las caras como rivales este domingo en el derbi tras compartir un vestuario hace casi 17 años en el que estaban también Jorge López, Toni Doblas o Chus Herrero, para los que el desempeño en el banquillo de los dos no ha sido una sorpresa en absoluto, si bien atribuyen un mayor espíritu de liderazgo al míster del Zaragoza. "En otros compañeros que tuve me chocó mucho más que llegaran a ser entrenadores, pero en ellos no me sorprendió en absoluto", refleja Doblas.

Hidalgo, que aterrizó en La Romareda con el aval de su ascenso como jugador del Málaga, tuvo que hacer con amargura las maletas en enero de 2009, con solo 17 partidos, 9 de titular para irse cedido a Oasauna y desvincularse en verano para fichar por el Albacete, mientras que Gabi fue vital en aquel ascenso, con 35 encuentros, 31 de titular y la llegada de Ponzio en enero liberó más el fútbol del madrileño. De hecho, Gabi, que había llegado en 2007 al Zaragoza con un traspaso de 1,5 millones desde el Atlético, no empezó siendo fijo para Marcelino y él e Hidalgo solo coincidieron en el once en dos encuentros, ante el Murcia y el Hércules, en la cuarta y la quinta jornadas.

En el derbi ante el Huesca el 6 de diciembre de 2008, el madrileño fue titular y dio las dos asistencias a Ewerthon e Hidalgo, que ya tenía un rol secundario, solo disputó los 17 minutos finales. El catalán es casi cinco años mayor que su ahora rival y entonces compañero, ya que cumplió en febrero 46 años por los 42 que hará el 10 de julio el técnico zaragocista.

"No me ha sorprendido que ambos lleguen a dirigir a un equipo profesional, primero por la posición que tenían, al ser centrocampistas. Muchos de los mejores entrenadores del mundo que hay han jugado en ese puesto, porque entienden bien el juego y lo que necesita el equipo en cada momento y eso les ayuda mucho en su etapa en el banquillo", explica Jorge López, llegado en aquel verano como Hidalgo y ambos como petición expresa de Marcelino, pero el medio catalán no encajó en el 4-4-2 del entrenador asturiano por su condición de llegador y pronto empezó a perder peso en aquel equipo. "Antonio tenía otro rol en aquel Zaragoza, porque jugaba menos y es más difícil tener ese grado de influencia sobre tus compañeros si cuentas con menos tiempo sobre el césped, pero siempre demostraba mucha personalidad y tener las ideas muy claras", añade.

Antonio Hidalgo, en un partido con el Huesca. / LALIGA

Para Jorge López, hasta el verano pasado director deportivo del Intercity y que ha trabajado en la secretaría técnica del Valencia, además de en su academia, y en el FC Kryvbas ucraniano, "Gabi tiene un punto más de liderazgo, estuve con él tres años y fue asumiendo galones por esa personalidad que tiene. Está adelantando procesos a gran velocidad porque ha pasado del Getafe B a dirigir a todo un Zaragoza y ese espíritu que posee le va a ayudar mucho en esta etapa", aunque elogia también la labor de Hidalgo como entrenador, donde ha pasado por el Sabadell, el Sevilla Atlético y, desde la temporada pasada, por el Huesca.

"Recuerdo que cuando yo estaba en la cantera del Valencia pensé en él como entrenador para el Mestalla. Cuando empezó en el Sabadell su estilo era muy de la escuela del Barcelona, de salir desde atrás, una propuesta hasta exagerada por el balón, pero en el Huesca eso no lo ves y se ha sabido adaptar porque sabe que no tiene futbolistas para eso. Esa inteligencia para saber adecuarse a lo que se tiene me parece una gran virtud. Nadie se esperaba que hiciera un papel tan bueno en el Huesca, haciendo un año tan bueno después de los problemas que ha pasado el club y con tan poco dinero. Tiene mucho mérito", asevera Jorge López, que con el técnico azulgrana coincidió solo esos seis meses en el Zaragoza, aunque mucho más lo hizo con Gabi, ya que los dos estuvieron en el conjunto zaragocista hasta 2011.

Chus Herrero: "Sinceramente cuando coincidimos en aquel Zaragoza veía más cualidades de futuro entrenador en Gabi, tenía ese punto más de liderazgo, de tomar galones y organizar, aunque Antonio también cuenta con carácter fuerte"

"No me sorprende ese rol con ninguno, los veía como jugadores con esa madera, tácticamente inteligentes, captaban rápido lo que quería el entrenador, mandaban a los compañeros.... Sinceramente cuando coincidimos en aquel Zaragoza veía más cualidades de futuro entrenador en Gabi, tenía ese punto más de liderazgo, de tomar galones y organizar, aunque Antonio también cuenta con carácter fuerte". explica Chus Herrero, entonces canterano zaragocista y ahora director deportivo en el Barbastro de Segunda RFEF tras colgar las botas el verano pasado: "Los dos se han adaptado bien a lo que tienen. A Antonio jugar con tres centrales le ha venido muy bien en el Huesca y Gabi apuesta por ese 4-4-2, o 4-5-1 según la fase y el puesto del segundo delantero, que es tan de la escuela del Cholo"

"Les veo un buen futuro a los dos, el papel de Antonio en el Huesca, su temporadón, le va a valer de mucho, es un aval clarísimo. Gabi está más empezando su carrera en el banquillo, con el Getafe B ya hizo playoff y al Zaragoza ha venido en una situación muy difícil, con mucha temporada ya transcurrida y una mala dinámica anterior. Si puede elegir jugadores junto a la dirección deportiva y empezar de cero un proyecto seguro que hace mucho mejor papel. Segurísimo", sentencia el excentral zaragocista, que tras muchos años como canterano, al llegar para el Infantil B, hizo las maletas rumbo a Cartagena en ese 2009 tras lograr el retorno a Primera.

Doblas: "Son dos perfiles muy parecidos, muy competitivos los dos, ya como jugadores les gustaba mucho sobre el campo ordenar, dar instrucciones, hablar a los compañeros..."

También las hizo Toni Doblas, que en aquel ascenso compitió en la portería con López Vallejo, quitándole 14 de los 42 partidos al navarro, aunque no renovó, se marchó al Huesca y regresó un año después, cuando aún estaba Gabi en el equipo, en la última temporada de ambos en el Zaragoza. "Son dos perfiles muy parecidos, muy competitivos los dos, ya como jugadores les gustaba mucho sobre el campo ordenar, dar instrucciones, hablar mucho... Además, al ser centrocampistas el puesto también ayuda en eso, porque te supone un plus para ese liderazgo el estar en el medio de todo. Los dos tienen madera de líder", explica el actual preparador de porteros del Betis, que en su apuesta cuando formaban parte de la plantilla tenía mayor rango la posibilidad de que fuera Hidalgo, cinco años mayor que Gabi, el que llegara a los banquillos.

Gabi, en el partido ante el Eibar en La Romareda. / LAURA TRIVES

"Lo pensaba más sí, porque también es más mayor, venía con esa experiencia de acabar de ascender con el Málaga y te suponía una ayuda mayor en determinadas situaciones. Gabi poco a poco fue cogiendo galones en ese equipo para ser capitán y luego en el Atlético era la prolongación casi de Simeone en el campo. No me sorprende en absoluto de ninguno de los dos que sean entrenadores, con otros compañeros que tuve sí me choca mucho más, porque ya se notaba por entonces que veían bien el fútbol y se comportaban casi como técnicos en el campo y además los dos son muy competitivos", cierra el arquero andaluz.