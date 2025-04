Gabi: "Es más que una final, si ganamos el porcentaje de la permanencia subiría muchísimo"

No es Gabi de los entrenadores que esconden la importancia de un partido y justo antes del derbi ante el Huesca del domingo el entrenador del Real Zaragoza aún lo hizo menos si cabe, ya que fue muy claro con el carácter vital que tienen estos tres puntos. "Sí, lo tengo claro que es más final, porque cada vez quedan menos jornadas. Por la imagen de la que venimos (Levante) y por lo que significa para el club y para toda la ciudad, es el partido más importante de los seis que nos quedan", aseguró cuando se le preguntó si la cita ante el conjunto oscense tenía un aire mayor de final que otras, remarcando después que ganar sería dar un paso de gigante para la permanencia, cuando solo tiene el Zaragoza dos puntos de renta con un Eldense que le puede superar si este sábado vence al Córdoba. "Si ganamos el domingo el porcentaje de posibilidades de permanencia subiría muchísimo", aseveró, siendo consciente de que después de este duelo el equipo visita a un Racing de Ferrol casi descendido y recibe a un Cartagena que ya es carne de Primera RFEF.

"No hay favorito en este derbi, por la situación del Huesca y por la nuestra lo veo al 50%", aseguró el entrenador zaragocista, que mostró también las ganas de revancha por la mala imagen que el equipo dio ante el Levante, donde salió desarbolado con cinco goles y con una imagen impropia. "De dudas por ese partido, ninguna, pero me dolió bastante porque no es el Zaragoza que quiero ver. Lo analizamos al día siguiente y vimos el porqué, lo hemos dejado atrás, pero sabemos que tenemos que mejorar la imagen de ese día, porque fue el peor de los cinco encuentros que llevo aquí. La imagen no fue la habitual y hay que dar un paso al frente, con esa oportunidad ante nuestra gente y contra el Huesca y con el ambiente que hemos logrado crear en nuestro estadio en estos encuentros", reflejó.

"Ni ellos ni ningún rival nos van a regalar nada. Los equipos que están bien trabajados notan menos las bajas y yo espero al mejor Huesca de la temporada"

No se fía Gabi de las muchas bajas que tiene el Huesca, porque "ni ellos ni ningún rival nos van a regalar nada. Los equipos que están bien trabajados notan menos las bajas y yo espero al mejor Huesca de la temporada", afirmó, sabiendo que ante el Levante su equipo sufrió mucho a la espalda de los centrales y que la velocidad es la mejor arma del conjunto oscense. "Hay que estar muy concentrados, solo así se minimizan los errores. Cuanto más sepamos del rival al que nos enfrentamos mejor lo podemos frenar y sin perder la concentración ni un instante. Tenemos jugadores capacitados para contrarrestar al Huesca".

En ese duelo en el Ciutat Gabi jugó con dos extremos puros, Adu Ares y Liso, con una propuesta que se acercó más a un 4-2-4 que a su habitual y fijo 4-4-2, ya que buscó un perfil más ofensivo que dejó entrever que va a modificar. "Más que a la estructura que jugamos yo lo achaco a los errores individuales que cometimos, con 2-0 en el minuto 10 y después no reaccionamos. No hubo una falta de actitud pero nos costó, en lo que estábamos viendo antes del partido ante el Levante es en lo que encaminamos el del Huesca, no vamos a cambiar nada de lo que estábamos haciendo antes", sentenció Gabi, dejando una clara premisa de que el dibujo va a ser el mismo, el 4-4-2, aunque se le preguntó después por ello, sin dar pistas, porque nunca lo hace. "Ponemos a los jugadores que creo yo más capacitados para sacar esta situación por capacidad, por conocimiento, por jerarquía, por asumir esa responsabilidad, que no todos los jugadores tienen esa capacidad... Estoy intentando hacer un equipo lo más competitivo posible".

Sobre el derbi en sí, Gabi, que ya disputó dos como futbolista, en la temporada 08-09, aseguró que "es un encuentro especial, vas por la calle y lo notas, la gente te lo dice. Esperamos dar esa alegría a la afición, que ellos nos den ese plus para superar al rival".

Pau, con opciones de titular

Para el partido recupera Gabi a Lluís López, que lleva dos semanas entrenando con el equipo, pero que no estuvo en el Ciutat, aunque todo apunta a que será el relevo del sancionado Vital en el eje. "Tenemos en esa posición la alternativa de Lluis, de Kervin, de Kosa... Tenemos opciones, como dije y sigo diciendo todos los jugadores están preparados para jugar. Veo a los chicos con la ilusión de poder participar y ayudar al equipo", dijo el míster zaragocista, que nunca da señales de sus intenciones, tampoco al ser preguntado por Pau Sans, de buenas irrupciones desde el banquillo pero al que no le ha dado el rol de titular por ahora. “Hay que buscar siempre ese equilibrio entre el once y el banquillo y Pau es de los mejores en ese tipo de revulsivo, pero está haciendo todo para ganarse los minutos que le toca jugar y está en la quiniela para ser titular, también me lo planteo”.

"El portero también entra dentro de ese relevo que podemos acometer en cualquier momento y la exigencia para todos es la misma. Hemos hablado con Gaetan de esos errores individuales, de su concentración y el chico lo está intentando mejorar para ayudar al equipo"

Además, no descartó un relevo en la portería, tras los fallos de Poussin ante el Eibar y el Levante, algo que no parece probable, aunque tanto Víctor como Ramírez en las anteriores etapas acabaron por cambiar el arquero y dar la oportunidad a Femenías. "Cuando empezamos la semana siempre nos planteamos los que tenemos disponibles y los que creemos mejores para ese partido. Evidentemente el portero también entra dentro de ese relevo que podemos acometer en cualquier momento y la exigencia para todos es la misma. Hemos hablado con Gaetan de esos errores individuales, de su concentración y el chico lo está intentando mejorar para ayudar al equipo", aseveró el madrileño, que no descartó jugar con Dani Tasende de interior, porque "es de las mejores piernas izquierdas de la categoría y es una de las opciones que barajamos", y que no dio importancia a los pocos minutos de Dani Gómez en los últimos partidos: "Es un delantero con capacidades muy grandes en la zona de ataque, pero en ese puesto es donde más competencia hay, aunque él está teniendo una actitud ejemplar".