Keidi Bare regresa por fin con el grupo y Gabi lo ve disponible

Keidi Bare se entrenó por primera vez este viernes con el grupo en el Real Zaragoza, completando la sesión, la más suave de la semana, después de seis partidos de baja por una lesión en el sóleo antes del duelo ante el Almería y de la que intentó volver de forma prematura para el choque con el Mirandés y regresó a la enfermería. El albanés no ha podido jugar aún con Gabi como entrenador, por esa dolencia en el sóleo en una temporada muy accidentada para él, ya que entre lesiones y sanciones suma 15 partidos fuera del equipo.

Gabi ya ve a disposición de ayudar al albanés, aunque en el mejor de los casos entrará en la lista y desde luego no será titular. En todo caso, su disponibilidad ante el Huesca se decidirá este sábado en el entrenamiento matinal y hay que tener en cuenta que en las tres sesiones en La Romareda, de martes a jueves, donde más se ha preparado el derbi, no ha estado con el grupo. "Tenemos a todo el equipo a disposición, incluido a Keidi. Para el domingo estamos, por suerte, todos los jugadores. Todos han hecho un esfuerzo tremendo por estar ante el Huesca, que es un partido trascendental para nosotros", dijo el madrileño en relación a Arriaga, ya recuperado de su golpe en la rodilla, y de Francho, que superó las molestias que le hicieron ser baja ante el Levante, además de Lluís López, que vuelve tras 9 partidos fuera. Los tres apuntan al once de forma clara, pero no así Keidi, aunque su regreso al grupo hace que en estos momentos la enfermería zaragocista quede vacía.

Al margen de esas tres novedades en el once, Francho, de lateral derecho de nuevo, Lluís López y Arriaga, Gabi apunta a realizar algún cambio más, con Soberón de nuevo en punta de lanza en lugar de Marí y las opciones para que Clemente, o Tasende, ocupe el lateral izquierdo y Pau Sans juegue en banda de inicio, ya que las actuaciones del canterano han sido muy convincentes saliendo desde el banquillo.