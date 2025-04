Dongou: "Me marché mal y triste del Zaragoza, no estuve a la altura"

¿Cómo le va a Dongou? Se retiró en 2023 tras estar en el Osaka japonés y con solo 28 años.

Sigo estando cerca del fútbol, aunque lo más bonito sea jugar, ser futbolista, pero hay vida después de colgar las botas. Estoy haciendo de comentarista (Jijantes), me estoy sacando el título de entrenador nacional y sé que mi futuro estará ligado a este deporte, en el banquillo, de secretario técnico, colaborando con medios… Siempre será fútbol y no me veo viviendo sin eso.

Tres de sus siete goles en su temporada y media en el Real Zaragoza fueron al Huesca y todos en El Alcoraz. Es el máximo goleador de estos derbis.

Lo primero, me sorprende que lo sea porque tres goles son muy poco, nada. Claro que me acuerdo de los que hice, ya en juveniles con el Barcelona marqué varios en ese campo, hice un hat trick recuerdo, así que se me daba bien jugar en Huesca (sonríe). Recuerdo que el primero con el Zaragoza lo hice en un partido que era de los últimos de esa temporada y empatamos, pero ese resultado, ya que ellos estaban con 10 toda la segunda parte (Machis vio la roja) y no pudimos ganar, el equipo notó ese golpe y poco después llegó lo de Palamós ante el Llagostera que ya todo el mundo sabe lo que ocurrió. En el segundo partido que jugué en El Alcoraz recuerdo que había llovido mucho, que no se tenía que jugar y se retrasó, pero el campo era un charco. Mis dos goles fueron de pura suerte, el portero (Sergio Herrera) falla en el primero y me cae el balón solo para empujar y en el segundo es un disparo cruzado en el que también pudo hacer más. Es curioso que tres de mis siete allí se los hiciera al Huesca, pero siempre hay equipos que se te dan mejor, contra el Alcorcón también se me daba bien marcar, por ejemplo.

¿Qué recuerdos tiene de su etapa aquí?

Sigo mucho al Zaragoza, le tengo cariño, porque es mi segundo club después del Barcelona, el sitio donde mejor estuve tras marcharme, lástima de la lesión (un esguince de rodilla que sufrió en pretemporada en 2016 y del que tuvo que ser operado al final de ese curso al persistir las molestias), de no rendir al nivel que todo el mundo se esperaba y de no conseguir el ascenso, pero sigo teniendo muy buenos amigos allí, acudo a verlos y es una ciudad que me gusta y el club me encantó, por su entidad y por su afición. Se merece mucho más de lo que está teniendo, es una lástima que esté ahí tan abajo y veo casi todos los partidos, Levante, Mirandés, Córdoba… Sufriendo, la verdad, me da pena y confío en que no baje. Tiene que estar en Primera por todo lo que es, pero al menos en Segunda, no concibo al Zaragoza en Primera RFEF.

Su rodilla derecha le empezó a tumbar en el Zaragoza.

Me lastró mucho y desde fuera la gente no entiende lo que te sucede, porque tampoco sabe con exactitud lo que estás viviendo. La afición del Zaragoza para mí es de las mejores de España cuando no son tan exigentes, cuando animan y apoyan te pone mucho jugar en ese campo. Con esa lesión sufrí muchísimo, para mí el Zaragoza era una oportunidad para crecer, para dar ese paso que todo el mundo esperaba de mí, pero nunca ya pude ser el mismo. Lo intenté todo y no ha podido ser, por eso me tuve que retirar al final.

El calvario empezó en la pretemporada de la 16-17.

Sí, había tenido molestias ya antes, pero me rompí en un amistoso contra el Alavés, volví y estuve aguantando, con dolor, pero no estaba bien. Nunca estuve ya al 100% después de aquello y me tuve que operar al final de esa temporada. Recuerdo que me fui del Zaragoza, lesionado, sin despedirme de nadie, casi ni de los compañeros. Es una etapa en la que se unen el cariño al club y a la afición con la amargura de cómo me fui. Me marché mal del Zaragoza, triste, sin poder jugar, sin decir adiós. Es un recuerdo amargo que tengo del fútbol, porque ese club esperaba más de mí y yo esperaba dar muchísimas más cosas de las que ofrecí. No estuve a la altura, no hay que engañarse, hubo lesiones y lo que se quiera decir, pero no pasa nada por reconocerlo.

Con todo lo que apuntaba en la cantera del Barcelona, llegando de la Fundación Eto’o, debutando en el primer equipo… ¿Qué le faltó para triunfar al máximo nivel?

Consistencia, continuidad, regularidad…. Todo eso me faltó y también lo más importante, cuidarme en todos los aspectos, el focalizarme solo en el fútbol. Respetar el descanso, las cosas que no se ven, la alimentación... Prefería quedarme a ver la NBA por la noche a dormir y descansar. A mí, por mis condiciones, por el talento físico y natural que tenía, no me costó llegar, pensaba que todo era fácil, pero lo complicado es mantenerse. Esa constancia es lo que se hizo más cuesta arriba, si quieres triunfar no puedes decir que este día no te apetece trabajar. Entendí todo eso tarde, cuando ya tenía solo una rodilla y media, y fue imposible.

Ese tren del Zaragoza tiene la sensación de que lo dejó escapar…

Sí, exactamente eso. También con los últimos tiempos en el Barcelona, donde me estanqué tras debutar en Champions y jugar con los mejores, siento un poco eso. El Zaragoza era una gran ocasión, con la exigencia de un club top, con esa afición, creo sinceramente que no es que fuera un tren sino que era el último y no pude cogerlo. Todo lo que vino después supuso pagar por los errores del pasado. Así es la vida y no pude dar mi máximo en esa etapa en La Romareda.

Se guarda al menos el orgullo de haber militado en este club y de vestir esta camiseta.

Eso por supuesto, fueron más de 30 partidos, siete goles, conocer a gente magnífica, como Andrés Ubieto, que me ayudó muchísimo cuando me lesioné. Ese cariño a todo el Zaragoza y al zaragocismo está ahí y ojalá logren el ascenso cuanto antes. El objetivo se ha torcido mucho en esta temporada, ha habido muchas dificultades y ojalá la siguiente sea la del ascenso o que al menos el equipo pueda jugar ya en el campo nuevo en Primera, aunque lo primero es salvarse en este momento, aunque confío en que lo van a lograr.