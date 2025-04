Óscar Whalley: "¿Un pronóstico? Ganamos 2-0 el derbi, goles de Francho y Tasende"

¿Cómo le va por México, por el Chivas de Guadalajara? Llegó en 2023 y no ha podido jugar mucho.

Me encuentro muy bien, aunque ahora pasando por una lesión y esperando volver pronto. Desde España tenemos una imagen del país y de esta Liga muy incorrecta y a toda aventura nueva le tienes un poco de miedo y respeto, pero tanto mi mujer como yo estamos muy a gusto. No he tenido los minutos que me gustaría por diferentes situaciones y la principal es que mi compañero de portería (Raúl Rangel) lo está haciendo muy bien y hasta fue con la selección. En cierto modo, me siento partícipe, ya que siempre se dice que los que no juegan hacen buenos a los que saltan de inicio.

¿Qué le decidió a marcharse a México?

El equipo al que vine, sin duda, ya que es el más importante de ese país, es un locura todo lo que mueve, la afición que tiene. Y eso que no está siendo un año fácil. Al contrario, caótico, en los dos torneos llevamos cinco entrenadores y no hemos encontrado regularidad. Estuvo hasta hace poco (3 de marzo) Óscar García y lo despidieron, ahora no tenemos entrenador, llegó Gerardo Espinosa, que no tuvo suerte y estos días estamos a la espera de ver quién viene.

Cuando usted llega el entrenador era Paunovic, ahora en el Oviedo.

Sí, tuvimos algunas discrepancias, no en lo personal, solo en lo deportivo, aunque acabamos muy bien. Es un gran profesional, muy buen entrenador y creo que le irá muy bien en el Oviedo.

Usted ha podido ir a Chivas porque su madre es mexicana, ¿no?

Sí, es así. No podría jugar en este equipo si ella no fuera de aquí, porque en este club solo pueden militar futbolistas de este país, algo que sucede solo aquí y en el Athletic con los vascos, tienen esa filosofía muy arraigada. Ella está encantada de que yo juegue aquí, su familia es de Monterrey y vinieron hace unos meses a conocer a mi hijo recién nacido, la verdad es que estamos todos muy contentos.

Jugó en Huesca y en el Zaragoza, pero su formación solo es blanquilla, desde infantiles.

Llegué desde el Amistad y en mi época no había alevines y entré en el infantil B, en el primer año. A mí me tira mucho el Zaragoza, claro, no puede ser de otra manera, toda mi vida entrenando allí en la Ciudad Deportiva, siendo recogepelotas… Es que he mamado todo el Zaragoza, ahora en México los partidos de España al ser por la mañana si puedo los veo siempre. Y la verdad es que la cosa está jodida.

Whalley posa antes de un encuentro. / SERVICIO ESPECIAL

Menuda temporada. Era difícil prever tantos problemas cuando empezó la Liga y el equipo era líder.

Está siendo una putada de temporada. Yo tenía mucha ilusión en verano, veía un equipazo y luego es que puede sonar a tópico pero la Segunda es muy complicada, es la pura verdad. Te metes en una racha negativa y es difícil salir, con cambios de entrenadores y demás. Está difícil salir, pero juegan en La Romareda contra el Huesca y confío en que van a ganar y después sumen los puntos para sacarlo adelante y, ya en agosto, una nueva temporada, nueva ilusión y a ver si se puede subir a Primera de una vez.

Usted debuta en el primer equipo en la 13-14 con Víctor Muñoz, que le dio partidos en la siguiente, pero con Popovic ya jugó Yassine Bono.

Debuté contra el Sporting y jugué contra el Alcorcón en esa primera campaña, en los dos últimos partidos, y en el primer tramo de la siguiente lo hago muy bien, pero es un club con mucha exigencia, con una afición enorme y era joven, son experiencias que te hacen madurar. Ojalá agarrara ahora esa oportunidad porque no la soltaría seguro. También estaba Bono, que ya era un pepino, con un potencial enorme que veías solo entrenando. Aún mantengo relación con él, es un gran tipo.

Después, jugó el primer partido de la promoción, ante el Girona, con aquel error en el gol.

Me lo han recordado muchas veces, muchísimas más de las que yo he pensado en eso. Es que el fútbol tiene muchos más errores que aciertos. Si te paras a analizar hay muchos más fallos y son cosas que suceden en el momento, era un crío y claro que me perjudicó mentalmente, pero con los años aprendes que todo en el fútbol pasa por algo.

Se va cedido a un Huesca recién ascendido, pero no juega en el derbi.

Había una cláusula del miedo en mi cesión para que no jugara y mejor tenerla, no me apetecía nada jugar contra el Zaragoza en aquellos partidos. Aquel año en el Huesca supuso acumular experiencia, logramos mantener la categoría y estuve rodeado de muchos futbolistas humildes, alguno como Fran Mérida que había vivido mucho en el fútbol y del que aprendí mucho. Fue un buen año para mí, volví al Zaragoza y rescindí porque se me planteaba una cesión a un Segunda B y decidimos cerrar ese ciclo y buscar nuevos retos, en ese caso en el Sporting.

¿Qué pronóstico da para el derbi?

Ganamos con un 2-0, lo tengo claro, con goles de Tasende y Francho.

El Huesca está peleando por el playoff, no será fácil esa victoria que usted aventura.

Su temporada tiene muchísimo mérito, siendo uno de los límites más bajos y con los problemas que pasaron. Es que esto es el fútbol y la Segunda, que se iguala todo. Para mí es un equipo muy sólido, rocoso y serio. Jugué con Lou (Loureiro) en el Lugo y el Huesca es un poco su imagen como futbolista. Además, han contado con un gran portero y quiero mandarle un abrazo a Dani, porque la lesión es terrible. No llegamos a coincidir en el Huesca cuando estuvo la primera vez (14-15), pero tengo buena relación con él de las veces que nos hemos encontrado en el fútbol y estaba haciendo un temporadón. Saldrá adelante seguro y más fuerte .

Con 31 años y con contrato hasta junio de 2026, ¿se ve volviendo ya a España?

Me cuesta con el pequeño solo ver más allá del mañana, así que imagine con mi carrera (sonríe). Aquí estoy a gusto, aunque extrañamos estar en España, con nuestra gente y nuestros amigos. Ya se verá qué sucede.

¿Está orgulloso de la carrera que ha llevado? Fue internacional sub-21, no llegó a jugar en Primera y ahora está en México.

Por supuesto que estoy orgulloso de lo logrado, si no ya no seguiría jugando desde hace tiempo. Siempre se puede mejorar y ahora estoy en el momento de más madurez futbolística de mi carrera, analizo todo y aprendo mucho más, lo veo todo con una mirada distinta. Cuando eres joven todo es talento y trabajo, con la edad lo analizas todo de manera muy diferente, de una manera mejor.