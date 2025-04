Arriaga: "Nos vamos molestos y tocados, pero el equipo cree y confía en la capacidad de cada uno"

Kervin Arriaga reflejó el sentir del vestuario del Real Zaragoza con un discurso en el que dejó clara la frustración de un equipo que no pudo ganar en el derbi al Huesca para sumar tres puntos vitales. "Nos vamos molestos y tocados, sabíamos que el partido era importante con el deseo de sumar de tres, lastimosamente no se pudo. Hay que revertir esto y trabajar en el siguiente encuentro", aseveró el centrocampista hondureño, que insistió en la decepción que hay en el vestuario. "Estamos molestos, pero bien, el equipo cree y confía en la capacidad de cada uno. Hay que sumar los tres la semana que viene".

"Queríamos darle la alegría a la afición, que se ha hecho como siempre muy presente, con ese lema de que Zaragoza no se rinde y nosotros no lo vamos a hacer. A la gente solo queda agradecerle por estar ahí en cada partido y nos vamos tocados como ellos", dijo el futbolista, indiscutible en la medular para Gabi y que volvió al once tras perderse el duelo ante el Levante por sanción. "Gabi nos motiva y confía mucho en nosotros, pero los resultados no se están dando. Tenemos que enfocarnos en lo nuestro, en buscar esos pequeños detalles en contra que nos están costando".

No quiso hablar del calendario inmediato Arriaga, con la visita el domingo a A Malata ante un Racing de Ferrol que puede bajar de forma matemática este lunes en su visita a Almería y después el paso del ya descendido Cartagena por La Romareda, dos duelos vitales y de obligada victoria de los 5 que restan. "Nos hemos mentalizado en ir partido a partido, tenemos cinco finales por delante para intentar sumar en todas", dijo.

Arriaga logró ante el Huesca y en un córner su primer gol como zaragocista tras llegar en enero cedido por el Partizan y no ocultaba su felicidad por ese tanto, ya que "estoy muy alegre por el gol, aunque no haya valido para ganar, lo venía buscando en los partidos anteriores y esta vez ha llegado, quiero seguir trabajando y espero hacer más".