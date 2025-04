Chechu Dorado: «Si tiene que ganar uno, el Real Zaragoza lo necesita más»

-Se viene partido de los gordos…

Yo creo, sinceramente, que es el mejor partido que podrían tener los dos equipos. Ninguno está en una dinámica positiva de resultados y han sacado pocos puntos en las últimas jornadas, pero en un derbi la clasificación importa poco porque es diferente a cualquier otro encuentro. Insisto, para mí es el mejor partido que podían tener ambos.

-El Huesca está plagado de bajas, no sé si pensarán lo mismo…

Pero este tipo de partidos los quiere jugar todo el mundo. Además, los objetivos los cumplen las plantillas, las bajas no son una excusa. Es un encuentro que cualquier futbolista quiere jugar.

-¿Quién es favorito?

En estos partidos no hay favorito. Por clasificación podría ser el Huesca, pero es que el Zaragoza juega en casa y cuando estás en la situación en que se encuentra, debes demostrar que quieres salir de ahí abajo. El que más necesita el triunfo es el Zaragoza, pero no creo que haya un favorito.

-Usted ha jugado dos derbis, ambos con el Huesca. ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza?

Jugué dos, sí y ambos con el Huesca. En La Romareda empatamos (2-2) y en El Alcoraz perdimos (0-1). El primer recuerdo que tengo es que trata de un partido especial, el primer derbi que se jugaba en Huesca después de mucho tiempo, y lo hicimos bastante bien e, incluso, les dimos un susto y pudimos ganar a un gran equipo al que no se lo pusimos fácil.

-Se viene otro ambientazo…

La Romareda, a pesar de que el equipo no está cumpliendo el objetivo que se marcó a principios de temporada, sigue apoyando aún más si cabe. Y en un derbi ya ni le digo, pero, como pasen los minutos y las cosas no vayan bien, puede caer como una losa sobre el equipo.

"El Zaragoza no es peor que los que tiene detrás"

-Hábleme de Gabi.

No me sorprendió la elección de Gabi. Supongo que el club buscaba un giro radical a través de una persona emblemática como jugador que lo estaba haciendo bien en Getafe y con una personalidad y valentía suficientes como para asumir este riesgo. Y él cogió el toro por los cuernos, pese a que puede que no encontrara un vestuario a su imagen y semejanza porque en este tipo de situaciones te encuentras con los mimbres que otros han ido confeccionando. Pero está tratando de sacar rendimiento a la plantilla en una situación difícil.

-El cambio se ha notado más en el entorno y la paz social que ha traído que en el campo.

Al entrenador anterior se le pidió su salida en su primer partido en casa y así es difícil trabajar aunque seas profesional y estés acostumbrado a estas cosas. Esperas el viento a favor y te da en la cara y eso es complicado. El caso es que el jugador cuando salta al campo no piensa en la situación, sino en tratar de hacerlo lo mejor posible pero es que los resultados no llegan y con tantos goles en contra, una barbaridad, es imposible estar arriba. La suerte es que el Zaragoza al menos está marcando y eso le ha apartado del vagón de cola hasta ahora, pero es difícil si tienes que marcar siempre varios goles para ganar.

-¿Teme el descenso?

El Zaragoza no es peor que los que tiene detrás y tiene a favor que solo se la juega con un equipo, el Eldense, ya que el Tenerife, aunque está reaccionando, tiene un margen de maniobra escaso. Además, el Zaragoza tiene cerca a otros equipos y puede traspasar ese miedo a otros si consigue una victoria.

-Se antoja vital desterrar los groseros errores defensivos…

Es así. Necesita un par de resultados positivos que le ayuden a soltar ese lastre y esa presión que tiene ahora por carecer de margen de error. Debe ir a cara de perro. Ahora ya da igual jugar bonito o feo sino que hay que ganar por lo civil o lo criminal. Si gana estará más tranquilo en todos los sentidos.

-Da la sensación de que cada equipo ocupa el lugar que le corresponde por sus méritos en un caso y deméritos en el otro.

El Huesca está por encima de lo que se pensaba a principios de temporada pero es que se trata de un bloque sólido, con un buen entrenador y con la idea muy definida. Y el Zaragoza no está donde se merece en cuanto a plantilla por sus propios deméritos. Cuando se está abajo no se puede culpar a los árbitros ni a nadie. Te lo has ganado.

-¿Cuál será la clave del partido?

La salida, sin duda. Será fundamental para el devenir del choque. El Zaragoza tendrá la idea de salir a tope respaldado por su gente y sabiendo que, si se adelanta, la afición le llevará en volandas. Y el Huesca, a capear el temporal al principio y a intentar que ese viento a favor del Zaragoza se le vuelva en contra con el paso de los minutos. El inicio lo marcará todo.

-¿Con quién va?

Sinceramente, me gustaría un empate, pero en la situación en que están uno y otro, con el Zaragoza jugándose el descenso, creo que necesita más el triunfo así que, si debe ganar uno, que sea el Zaragoza.