Gabi: "Me voy feliz porque he visto al Real Zaragoza que quería ver"

«Jodido, pero satisfecho». Así se mostró Gabi en la rueda de prensa posterior al encuentro entre su equipo y la SD Huesca. Fastidiado por no haber conseguido el necesario triunfo, pero recalcando que sus jugadores «han dado lo máximo y no se les puede pedir más». «Me voy feliz porque he visto el Real Zaragoza que quería ver. He visto un equipo con el cual me identifico», aseguró el técnico.

Pero lo cierto es que los aragoneses siguen sin ganar y la distancia con el descenso sigue siendo de solo dos puntos. «Las dinámicas existen en el fútbol. En otro momento el tiro de Toni Moya, después de dar en el larguero, entra», lamentó un Gabi que recalcó que «los chicos se han vaciado». «Hemos competido bien, por este camino el equipo va a lograr la salvación», subrayó.

Con respecto al desarrollo del encuentro, el entrenador del Real Zaragoza explicó que el plan era «trabajar el partido sin volvernos locos. Hemos salido a ganar en la segunda parte y nos hemos encontrado con el gol. Nos han empatado muy rápido, sin tiempo para reaccionar y a partir de ahí el encuentro ha sido un toma y daca». Gabi, aunque reconoció que el choque pudo ganarlo cualquier equipo, señaló que los suyos hicieron más méritos para sumar los tres puntos. Además, de Gerard Valentín, el mejor del partido, aseguró que «es un jugador de muchísimo nivel al que teníamos estudiado, pero que no hemos sido capaces de pararlo».

El técnico dijo que el vestuario estaba «cabizbajo» al finalizar el partido. «Les he pedido a los chicos que no se rindan. Duele no ganar con tu gente. La afición ha estado una vez más espectacular», apuntó. Ya solo quedan cinco jornadas para que acabe la temporada y, a pesar de las múltiples oportunidades, el Real Zaragoza no consigue despegarse de su máximo rival por la salvación. «Sé que el Eldense no nos va a regalar nada. Ellos van a ganar y nosotros también. Hay que seguir compitiendo como lo hemos hecho hoy», terminó Gabi.