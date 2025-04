El 'annus horribilis' de Keidi Bare

Después de ejercitarse en dos sesiones solo antes del derbi tras la lesión en el sóleo izquierdo que sufrió el 12 de marzo Keidi Bare no entró en la citación del Real Zaragoza ante el Huesca al no contar con el suficiente ritmo de trabajo con el grupo para poder disputar unos minutos y acumuló su séptimo partido de baja por esta dolencia, que le ha impedido debutar en los seis choques con Gabi (Córdoba, Racing de Santander, Mirandés, Eibar, Levante y Huesca), además de en la despedida de Ramírez en Almería. En total, el medio albanés no ha podido jugar en 16 encuentros del presente curso, 15 de ellos por cuatro lesiones diferentes y uno por sanción. Es la cifra más alta desde que dio el salto al fútbol profesional en la 18-19.

En el Zaragoza, solo Kosa, con 17 partidos no pudiendo jugar por no estar disponible, 15 por la lesión en el tobillo, una fractura ante el Hospitalet en Copa el 29 de octubre, y dos por estar con su selección, Eslovaquia U21, le supera, mientras que Soberón ha estado de baja en 16 por las cuatro lesiones musculares que encadenó desde mediados de octubre a febrero, aunque no ha jugado en 17 choques (ha disputado 20 en total) porque ante el Burgos estuvo en el banquillo, recién superada su última lesión, y no saltó al césped.

Nieto no ha sido convocado en hasta 18 ocasiones, pero en varias de ellas fue el descarte por decisión técnica, sobre todo con Víctor. Keidi Bare sí ha jugado en los 21 partidos que ha estado disponible, 20 de ellos de inicio, con 1.661 minutos en Liga hasta el momento. En teoría, ante el Racing de Ferrol volverá a la lista tras no ir citado en el derbi.

Keidi Bare empezó la temporada a gran nivel en los primeros partidos y fue ante el Elche donde llegó su primera lesión, en el bíceps femoral derecho, por la que estuvo cuatro partidos de baja, ante el Burgos, el Levante, el Sporting y el Racing, mientras que frente al Castellón sufrió molestias en la rodilla, un fuerte golpe, que le hizo perderse los choques ante Granada, Huesca y Málaga, además de no ir a la citación de la selección albanesa en la ventana de noviembre por ese contratiempo.

No jugó en Ipurua ante el Eibar por ciclo de amarillas y se cayó de la convocatoria, pese a viajar, en Albacete por unas molestias en el gemelo a principios de febrero. El 12 de marzo, en un entrenamiento, llegó la actual lesión en el sóleo para el albanés, con la que lleva siete partidos, teniendo en cuenta que hace cuatro semanas, en los días previos al duelo ante el Mirandés, trabajó con el grupo y volvió a la enfermería porque sus sensaciones no fueron buenas.

Su historial profesional

La sensación de 'annus horribilis' de Keidi Bare con las lesiones aumenta si se compara con lo vivido desde que dio el salto al fútbol profesional, en el Málaga en la 18-19, tras pasar antes por la cantera del Atlético de Madrid. En esa temporada estuvo a caballo entre el Atlético Malagueño, hasta mediados de enero, y con el que se perdió 8 partidos, y el primer equipo malaguista, con el que desde esa fecha fueron 5 más, para un total de 13. Mientras, en la 19-20 no estuvo disponible para el conjunto malaguista, ya a todos efectos del primer equipo, en 12. Ya en el Espanyol, los inicios de su primera temporada fueron difíciles, con varias lesiones, pero en total en ese curso no estuvo disponible en 11 citas ligueras, para que en la siguiente, en la 21-22, fueran 10, los 5 últimos de ese campeonato al sufrir una lesión grave, una distensión en la rodilla izquierda con la que acabó el curso de baja.

Además, en la 22-23 y en Primera, en su temporada de menor participación, aunque estuvo disponible para Vicente Moreno, fue baja en 13 encuentros, 12 de ellos por la rotura del ligamento interno del tobillo derecho de la que fue operado a finales de diciembre y que lo tuvo de baja casi tres meses, hasta mediados de marzo. Por último, el curso pasado, en la 23-24, en el conjunto periquito, donde fue importante en el ascenso y no renovó, resultó el de mayor disponibilidad hasta el momento, ya que solo no estuvo apto para jugar en 7 encuentros.