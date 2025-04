Los laterales, nuevo epicentro del caos en el Real Zaragoza

Los errores de la planificación deportiva en el Real Zaragoza, con el tándem en verano entre Víctor y Cordero, con la última palabra para el exentrenador, y con el exdirector deportivo ya solo en el mercado de enero, tuvieron, y tienen, dos focos claros en el eje de la zaga y la portería, pero la llegada de Gabi ha puesto un tercero en los laterales, donde el entrenador madrileño no solo no da con la tecla sino que está modificando la apuesta en sus seis partidos y utilizando a futbolistas que no tienen en esas dos zonas del campo su hábitat natural a pesar de tener jugadores disponibles en el banquillo para los dos costados de la zaga.

Ante el Huesca Francho Serrano jugó su tercer partido como lateral derecho, posición que ya había ocupado ante el Mirandés y el Eibar. Solo ante el cuadro jabato su nivel fue bueno y en los otros dos partidos se le vieron mucho más las costuras, por no hablar de que su conducción y despliegue pierden capacidad de intimidación sobre el rival cuando parte de posiciones tan retrasadas. Francho, indiscutible por su nivel y rendimiento, pierde fuerza de lateral derecho, un puesto en el que también han jugado Luna de inicio ante el Córdoba y el Levante, cambiado en ambas ocasiones, y Calero en Santander, con mal partido del madrileño, en una versión muy devaluada en los últimos meses, y ante el Racing fue expulsado con solo 35 minutos y tras cometer un penalti llevando una amarilla.

Luna fue uno de los mejores jugadores del equipo hasta su lesión a finales de enero y no ha regresado a ese nivel, pero lo cierto es que Gabi apenas le ha dado confianza en ese lateral. En el Ciutat lo retiró en el descanso, contra el Córdoba en el 67 y en Santander ocupó el sitio de Calero cuando fue expulsado. Ahora, la apuesta de Gabi en ese costado diestro está centrada en Francho que es el que más minutos está jugando en ese puesto con el entrenador madrileño, una posición que ha sido muy poco habitual, o casi nada, en su carrera.

No van mejor las cosas en el costado izquierdo, donde también ha habido tres laterales izquierdos distintos en estos seis partidos. Calero empezó siendo la apuesta ante el Córdoba y lo ha sido en los últimos dos partidos, ante el Levante y en el derbi, donde Gerard Valentín le desnudó de forma completa para ser sustituido en la segunda parte por Tasende, que se ha convertido en un revulsivo pese a ser «una de las mejores piernas izquierdas de la categoría», como lo calificó el entrenador. Sin embargo, solo fue titular en El Sardinero y en los otros 5 partidos con Gabi ha salido en la segunda mitad, en diferentes tramos, buscando generalmente más proyección ofensiva en ese costado. El tercer titular en esa plaza ha sido Clemente, al que Gabi le dio sitio ante el Mirandés, en la única victoria en esta etapa con el madrileño, y el Eibar, donde lo relevó al descanso para que el canterano ya no haya tenido minutos en los dos últimos partidos.

Clemente ha ocupado con Ramírez y Víctor más veces el puesto de tercer central en zaga de tres, su plaza ideal, pero con Gabi solo ha sido lateral zurdo, donde no ha contado con Nieto, que lleva unas semanas ya disponible tras su lesión en la falange de un dedo del pie a finales de enero que le dejó dos meses de baja y teniendo en cuenta su larga inactividad por su grave lesión muscular anterior. Nieto solo ha jugado en Liga de titular ante el Tenerife con Ramírez, donde notó la falta de minutos y para Gabi no ha sido de momento alternativa de inicio en unos laterales donde el caos es la nota predominante.